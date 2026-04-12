Πέτρος Λαγούτης: «Και οι παρουσιαστές τρώνε τη δουλειά των ηθοποιών, τι να κάνουμε;»
Ο ηθοποιός μίλησε για την επιλογή του να αναλάβει την παρουσίαση του «Big Brother»
Στα σχόλια για την επιλογή του να παρουσιάσει ως ηθοποιός το «Big Brother», αναφέρθηκε ο Πέτρος Λαγούτης, τονίζοντας ότι συχνά παρατηρεί να συμβαίνει το αντίθετο, δηλαδή παρουσιαστές να εργάζονται στον χώρο του θεάτρου.
Ο ηθοποιός ανέλαβε πέρυσι ένα διαφορετικό ρόλο, αυτόν της παρουσίασης του τηλεοπτικού ριάλιτι. Μέσα από συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό στο «ΟΚ!», εξήγησε πως η πρόταση ήταν δελεαστική από οικονομικής πλευράς, ενώ πρόσθεσε ότι τον ενδιέφερε εδώ και χρόνια να δοκιμαστεί στη συγκεκριμένη θέση.
Απαντώντας στο σχόλιο που συχνά γίνεται, πως οι ηθοποιοί αναλαμβάνουν έναν ρόλο που ανήκει στους παρουσιαστές, ο Πέτρος Λαγούτης απάντησε πως δεν είναι λίγες οι φορές που παρατηρεί να συμβαίνει το αντίστροφο: «Και οι παρουσιαστές τρώνε τη δουλειά των ηθοποιών σε άλλες περιπτώσεις και οι τραγουδιστές τρώνε τη δουλειά των παρουσιαστών, τι να κάνουμε; Στα θεάματα επιλέγεται πάντα το πρόσωπο που εξυπηρετεί τη δεδομένη συνθήκη».
Όσο για εκείνους που θεώρησαν μη αναμενόμενη την επιλογή του για τον παρουσιαστή του «Big Brother», ο ηθοποιός είπε: «Το καταλαβαίνω, αλλά ήρθε μια πρόταση αρκετά ελκυστική, και οικονομικά, και με ενδιέφερε για χρόνια το κομμάτι της παρουσίασης, οπότε θεώρησα ότι είναι μια ωραία δοκιμασία. Ήταν ενδιαφέρον που έκανα την αρχή με ένα πραγματικά δύσκολο προϊόν, το είδα ως ευκαιρία και νομίζω πως τα πήγα καλά».
