Στο Συμβούλιο του Survivor η κόκκινη ομάδα βρίσκεται σε ένταση

Σε όλη αυτή την ένταση, όπου οι Μπλε είναι παρατηρητές, ο Μιχάλης Σηφάκης εντόπισε κάτι που του έκανε εντύπωση και το συζήτησε με την παρέα του. Έπεσε στην αντίληψή του πως η στάση του Benzy Καραντώνη απέναντι στη Μαντίσα Τσότα διαφοροποιείται από τη στάση της υπόλοιπης ομάδας και έκανε λόγο για φλερτ μεταξύ τους. Τι ισχύει τελικά μεταξύ των δύο Κόκκινων; Ένας έρωτας γεννιέται ή μία νέα στρατηγική αναπτύσσεται;

Η απρόσμενη ήττα των «Επαρχιωτών» στο δεύτερο αγώνισμα ασυλίας ανέδειξε ως δεύτερη υποψήφια την Κωνσταντίνα Μπακαρού στο πλευρό της Μαντίσα Τσότα. Όποια ομάδα χάσει, στο νέο επεισόδιο του Survivor , απόψε, Μεγάλη Τρίτη 7 Απριλίου, στις 21.00, στον ΣΚΑΪ, θα πρέπει να βγάλει δύο επιπλέον υποψήφιους.Οι «Επαρχιώτες», ενώ φάνηκε εχθές (6/4) πως θα κάνουν δικό τους και το δεύτερο αγώνισμα ασυλίας, ηττήθηκαν από τους «Αθηναίους» που ανέβασαν στροφές. Στο Συμβούλιο του νησιού, οι Κόκκινοι μονοπώλησαν, για ακόμα ένα βράδυ τη συζήτηση, με την εσωτερική τους κόντρα, αλληλοκατηγορίες και χαρακτηρισμούς.Το τρίτο αγώνισμα ασυλίας περιλαμβάνει έναν απαιτητικό υδάτινο στίβο. Ποια ομάδα θέλει περισσότερο τη νίκη; Θα διορθώσουν τα χθεσινά τους λάθη οι «Επαρχιώτες»; Θα δείξουν ενότητα για το αγώνισμα οι «Αθηναίοι»;Στο Συμβούλιο του νησιού, οι εντάσεις στην Κόκκινη ομάδα συνεχίζονται. Κοντά στη Μαντίσα, εκτός από τον Benzy, φαίνεται να βρίσκεται και η Όλγα Λοβέρα. Η υπόλοιπη ομάδα δείχνει να είναι εναντίον της.Η ηττημένη ομάδα θα κληθεί να δώσει δύο ονόματα στην κάλπη. Ποιοι θα βρεθούν συνυποψήφιοι με την Κωνσταντίνα Μπακαρού και τη Μαντίσα Τσότα; Μόλις ολοκληρωθούν οι υποψηφιότητες, το τηλεοπτικό κοινό θα κληθεί να στηρίξει με την ψήφο του τους Survivors, που θέλει να παραμείνουν.