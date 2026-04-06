Good Job Nicky: Είμαι αυτός που είμαι και δεν μπορώ να γίνω κάτι διαφορετικό, δεν νιώθω ότι έχω εκμεταλλευτεί το όνομα του πατέρα μου





Σε άλλο σημείο, ο τραγουδιστής πρόσθεσε ότι το μόνο που εκμεταλλεύεται από τον πατέρα του, είναι το DNA του, όπως είπε χαρακτηριστικά: « Βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν γίνεται να το αποφύγω πάρα πολύ. Δηλαδή, είναι ένα τεράστιο όνομα προφανώς. Αλλά δεν είναι κάτι που το εκμεταλλεύομαι εκτός από το DNA μου. Εκμεταλλεύομαι το DNA μου ».

Στα σχόλια που συχνά δέχεται για τη συγγένειά του με τον Γιάννη Πάριο , αναφέρθηκε ο Good Job Nicky , τονίζοντας ότι δεν έχει εκμεταλλευτεί το όνομά του και πως χαράζει μια ανεξάρτητη πορεία.Ο τραγουδιστής ήταν καλεσμένος την Κυριακή 5 Απριλίου στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται» όπου μεταξύ άλλων εξήγησε ότι προσπαθεί να χαράξει μια πορεία στον χώρο της μουσικής, χωρίς να εκμεταλλεύεται την καριέρα και την επιτυχία του πατέρα του. Ο Good Job Nicky τόνισε ότι ακόμα και το καλλιτεχνικό του όνομα δεν θυμίζει σε αυτό του πατέρα του, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να διαφοροποιηθεί επαγγελματικά.Όπως είπε ο Good Job Nicky: «Ας πιάσουμε το “γιος του Πάριου και της Σοφίας Αλιμπέρτη”. Είμαι αυτός που είμαι και δεν μπορώ να γίνω κάτι διαφορετικό. Δηλαδή δεν έχω μέτρο σύγκρισης για το πώς μεγάλωσε οποιοσδήποτε άλλος άνθρωπος. Το περιβάλλον μου, ο τρόπος που μεγάλωσα, το ήθος που μου έχει δώσει η οικογένειά μου και όλα τα εργαλεία για να βγω στον κόσμο επιτέλους, αυτά με έχουν κάνει τον Νικόλα. Δεν νιώθω ότι έχω εκμεταλλευτεί το όνομά μου. Δηλαδή, ένα ωραίο παράδειγμα είναι ότι ας πούμε το “January 8th” όταν ξεκίνησα, δεν ήξεραν για την πρώτη τουλάχιστον μέρα, ότι είμαι ο γιος του Πάριου, ότι είμαι Έλληνας. Και έσπασε το ρεκόρ προβολών στο 24ωρο στο YouTube. Δηλαδή, αυτό από μόνο του κάτι θα έπρεπε να λέει ουσιαστικά».