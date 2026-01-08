Ο Good Job Nicky δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Γιάννη Πάριο
Ο Good Job Nicky δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Γιάννη Πάριο
Στην εικόνα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να παίζει πιάνο μαζί με τον πατέρα του
Μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Γιάννη Πάριο, δημοσίευσε ο Good Job Nicky.
Ο τραγουδιστής ευχήθηκε δημόσια στον πατέρα του, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, για την ονομαστική του εορτή, μέσα από ένα Instagram story που έκανε. Ο γιος του καλλιτέχνη ανάρτησε μία εικόνα από όταν ήταν μικρός, στην οποία εμφανίζεται στο πλευρό του πατέρα του, να παίζουν μαζί πιάνο.
«Χρόνια πολλά στον καλύτερο» έγραψε ο Good Job Nicky και στη συνέχεια, η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε και στον επίσημο λογαριασμό του Γιάννη Πάριου στο Instagram.
Δείτε την ανάρτησή του
