Ο Good Job Nicky δημοσίευσε φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Γιάννη Πάριο

Στην εικόνα ο τραγουδιστής εμφανίζεται να παίζει πιάνο μαζί με τον πατέρα του

Ιωάννα Μαρίνου
Μία φωτογραφία από την παιδική του ηλικία με τον Γιάννη Πάριο, δημοσίευσε ο Good Job Nicky.

Ο τραγουδιστής ευχήθηκε δημόσια στον πατέρα του, την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου, για την ονομαστική του εορτή, μέσα από ένα Instagram story που έκανε. Ο γιος του καλλιτέχνη ανάρτησε μία εικόνα από όταν ήταν μικρός, στην οποία εμφανίζεται στο πλευρό του πατέρα του, να παίζουν μαζί πιάνο.

«Χρόνια πολλά στον καλύτερο» έγραψε ο Good Job Nicky και στη συνέχεια, η ανάρτηση αναδημοσιεύτηκε και στον επίσημο λογαριασμό του Γιάννη Πάριου στο Instagram.

Δείτε την ανάρτησή του

