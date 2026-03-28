Για 6η συνεχόμενη χρονιά, η Dialectica συγκαταλέγεται στις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες της Ευρώπης, σύμφωνα με τη λίστα FT1000: Europe’s Fastest Growing Companies που δημοσιεύουν οι Financial Times σε συνεργασία με τη Statista.
Ο Τζέιμς Τόλκαν των ταινιών «Back to the Future» και «Top Gun» πέθανε στα 94 του χρόνια
Αφού υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας, ο Τόλκαν σπούδασε υποκριτική και συνεργάστηκε με σπουδαίους σκηνοθέτες
Σε ηλικία 94 ετών πέθανε ο Τζέιμς Τόλκαν, που έγινε ευρέως γνωστός ως ο κύριος Στρίκλαντ στη σειρά ταινιών «Back to the Future» και ως ο αυστηρός διοικητής Τομ «Stinger» Τζάρντιαν στο «Top Gun». Ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη 26 Μαρτίου στο Σαρανάκ Λέικ της Νέας Υόρκης, χωρίς να έχει γίνει γνωστή η είδηση του θανάτου του.
Μέλος του συνεργείου από την ταινία του Ρόμπερτ Ζεμέκις μίλησε στι PEOPLE και αναφέρθηκε στην τελευταία φορά που συνατήθηκαν. «Τον είδα σε συνέδριο στο οποίο συμμετείχε τον περασμένο Οκτώβριο. Καθόμασταν δίπλα-δίπλα, συναντώντας θαυμαστές. Ήταν εξαιρετικός με τον κόσμο, γιατί ποτέ δεν αρνιόταν να βγάλει μια φωτογραφία πρόσωπο με πρόσωπο, όπως έκανε με τον Μάικλ Τζ. Φοξ στην ταινία, και, ξέρεις, να τους αποκαλεί “τεμπέληδες” και να παίζει μαζί τους», δήλωσε.
«Κάθε φορά που είχα την ευκαιρία να δω τον Τζέιμς ήταν πραγματικά απολαυστική. Όσο σκληρός και δυσάρεστος ήταν ο κύριος Στρίκλαντ, ο Τζέιμς Τόλκαν ήταν το ακριβώς αντίθετο. Ήταν ένας από τους πιο ευγενικούς ανθρώπους που θα μπορούσες να γνωρίσεις», πρόσθεσε για τον ηθοποιό.
Ο Τζέιμς Τόλακν καταγόταν αρχικά από το Μίσιγκαν, αλλά μετακόμισε στο Σικάγο μετά το διαζύγιο των γονιών του και κατέληξε στο Τούσον της Αριζόνα, όπου αποφοίτησε από το Amphitheater High School το 1949.
Στη συνέχεια υπηρέτησε στο Πολεμικό Ναυτικό κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Κορέας και, μετά τη στρατιωτική του θητεία, εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε υποκριτική στο στούντιο της Στέλα Άντλερ και του Λι Στράσμπεργκ.
Ο Τόλκαν υπήρξε μέλος της αρχικής θεατρικής ομάδας του έργου «Glengarry Glen Ross» στο Μπρόντγουεϊ. Το έργο επέστρεψε πρόσφατα στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ το 2025 με πρωταγωνιστές τους Κίραν Κάλκιν, Μπομπ Όντενκερκ και Μπιλ Μπερ.
Ο Σίντνεϊ Λιούμετ τον σκηνοθέτησε σε αρκετές ταινίες, μεταξύ των οποίων το «Serpico» το 1973 με τον Αλ Πατσίνο, το «Prince of the City» το 1981, καθώς και στο «Family Business» το 1989, όπου υποδύθηκε έναν δικαστή.
Ένας από τους πιο αγαπητούς ρόλους του ήταν εκείνος του κυρίου Στρίκλαντ στο «Back to the Future» το 1985. Σε σκηνοθεσία του Ρόμπερτ Ζεμέκις, ο Τόλκαν ενσάρκωσε έναν αυστηρό αλλά κωμικό υποδιευθυντή λυκείου, ο οποίος αποκαλούσε συχνά τους μαθητές του —και κυρίως τον Μάρτι ΜακΦλάι (Μάικλ Τζ. Φοξ)— «τεμπέληδες». Επανέλαβε τον ρόλο στο «Back to the Future Part II», ενώ στο «Back to the Future Part III» υποδύθηκε έναν πρόγονο του Στρίκλαντ.
Στη συνέχεια εμφανίστηκε σε ακόμη μία εμβληματική ταινία της δεκαετίας του 1980, το «Top Gun», ως ο ανώτερος αξιωματικός του χαρακτήρα που υποδύθηκε ο Τομ Κρουζ. Συνέχισε να συμμετέχει σε κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές έως το 2011.
