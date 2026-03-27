Η Πάμελα Άντερσον φωτογραφήθηκε χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα για καμπάνια κατά της τεχνητής νοημοσύνης

Χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα φωτογραφήθηκε ηγια καμπάνια κατά της τεχνητής νοημοσύνηςΗ 58χρονη ηθοποιός αποτελεί το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της εταιρείας ένδυσης και εσωρούχων «Aerie», η οποία ενισχύει τη δέσμευσή της να μην χρησιμοποιεί σώματα ή πρόσωπα που έχουν δημιουργηθεί με AI. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, ηεμφανίζεται χωρίς καμία επεξεργασία να διαβάζει εντολές προς ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας να δημιουργήσει «ένα γυναικείο μοντέλο», να το κάνει «πιο χαρούμενο» και να προσθέσει «μοναδικά» και «αληθινά» πρόσωπα.Όταν το σύστημα αποτυγχάνει να αποδώσει ρεαλιστικά αποτελέσματα, η σκηνή μεταφέρεται σε μία πραγματική φωτογράφιση, όπου η ηθοποιός ποζάρει με μοντέλα σε ένα φυσικό περιβάλλον, σχολιάζοντας: «Αυτό δεν μπορείς να το δημιουργήσεις με εντολές».Σε δηλώσεις της στο Vogue Business, ηχαρακτήρισε την εξάπλωση των AI εικόνων «ανησυχητική», σημειώνοντας: «Ως γυναίκα, ως καταναλώτρια, ως μητέρα, πάντα αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο AI και στο πραγματικό; Πώς θα το καταλάβουμε; Ήταν ήδη απογοητευτικό να βλέπεις περιοδικά μόδας με υπερβολικό ρετούς, αλλά αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο».Η καμπάνια έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της «Aerie», τον Οκτώβριο του 2025, να απαγορεύσει πλήρως τις εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, επεκτείνοντας τη δέσμευσή της το 2014, να μην κάνει ρετούς στα σώματα. Την ίδια ώρα, η χρήση AI στη μόδα αυξάνεται, με brands όπως Prada, Gucci και Valentino να ενσωματώνουν αντίστοιχες τεχνολογίες σε καμπάνιες τους.: Shutterstock