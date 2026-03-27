Η Πάμελα Άντερσον φωτογραφήθηκε χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα για καμπάνια κατά της τεχνητής νοημοσύνης
GALA
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Χωρίς μακιγιάζ και φίλτρα φωτογραφήθηκε η Πάμελα Άντερσον για καμπάνια κατά της τεχνητής νοημοσύνης στον χώρο της εικόνας και της διαφήμισης.

Η 58χρονη ηθοποιός αποτελεί το πρόσωπο της νέας καμπάνιας της εταιρείας ένδυσης και εσωρούχων «Aerie», η οποία ενισχύει τη δέσμευσή της να μην χρησιμοποιεί σώματα ή πρόσωπα που έχουν δημιουργηθεί με AI. Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η Άντερσον εμφανίζεται χωρίς καμία επεξεργασία να διαβάζει εντολές προς ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, ζητώντας να δημιουργήσει «ένα γυναικείο μοντέλο», να το κάνει «πιο χαρούμενο» και να προσθέσει «μοναδικά» και «αληθινά» πρόσωπα.

Όταν το σύστημα αποτυγχάνει να αποδώσει ρεαλιστικά αποτελέσματα, η σκηνή μεταφέρεται σε μία πραγματική φωτογράφιση, όπου η ηθοποιός ποζάρει με μοντέλα σε ένα φυσικό περιβάλλον, σχολιάζοντας: «Αυτό δεν μπορείς να το δημιουργήσεις με εντολές».

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Aerie (@aerie)



Σε δηλώσεις της στο Vogue Business, η Άντερσον  χαρακτήρισε την εξάπλωση των AI εικόνων «ανησυχητική», σημειώνοντας: «Ως γυναίκα, ως καταναλώτρια, ως μητέρα, πάντα αναρωτιέμαι τι συμβαίνει. Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στο AI και στο πραγματικό; Πώς θα το καταλάβουμε; Ήταν ήδη απογοητευτικό να βλέπεις περιοδικά μόδας με υπερβολικό ρετούς, αλλά αυτό είναι ένα άλλο επίπεδο».

Κλείσιμο
Η καμπάνια έρχεται σε συνέχεια της απόφασης της «Aerie», τον Οκτώβριο του 2025, να απαγορεύσει πλήρως τις εικόνες που δημιουργούνται με τεχνητή νοημοσύνη, επεκτείνοντας τη δέσμευσή της το 2014, να μην κάνει ρετούς στα σώματα. Την ίδια ώρα, η χρήση AI στη μόδα αυξάνεται, με brands όπως Prada, Gucci και Valentino να ενσωματώνουν αντίστοιχες τεχνολογίες σε καμπάνιες τους.

Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

