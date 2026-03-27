Marseaux: Είμαστε δύο χρόνια σε σχέση με τον σύντροφό μου, θέλω να κάνω σαν τρελή παιδί, ιδανικά μαζί του
GALA
Δεν είναι από τον χώρο, δεν είναι γνωστός, ανέφερε η τραγουδίστρια για τον σύντροφό της

Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Δύο χρόνια είναι η Marseaux σε σχέση με τον σύντροφό της, αναφέροντας ότι θα ήθελε να δημιουργήσουν μαζί οικογένεια και να αποκτήσουν ένα παιδί.

Η τραγουδίστρια ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 26 Μαρτίου στην εκπομπή «Στην Αγκαλιά του Φάνη», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική της ζωή, αλλά και για τα μελλοντικά της σχέδια.

Πιο αναλυτικά, η Marseaux δήλωσε ότι ο σύντροφός της δεν ανήκει στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ σε άλλο σημείο τόνισε ότι είναι υπέρ του γάμου και πως είναι στα μελλοντικά της σχέδια: «Τα έχω με έναν. Έχω σχέση δυο χρόνια. Ο σύντροφός μου είναι εκτός χώρου. Δεν είναι από τον χώρο, δεν είναι γνωστός. Θέλω να παντρευτώ. Κυρίως για το γλέντι θέλω να παντρευτώ. Για να ραφτώ, να έρθουν οι φίλοι μου, να χορέψουμε, όλα αυτά. Θέλω πολύ να κάνω παιδί, σαν τρελή, ιδανικά με τον σύντροφό μου».

Δείτε το βίντεο

Thema Insights

Πώς μπορούμε να έχουμε καθαρό σπίτι και περισσότερη ελευθερία με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης (Ai)

Η προηγμένη τεχνολογία της Dyson Spot+Scrub AI Robot αναλαμβάνει τη δύσκολη δουλειά και εμείς μπορούμε να απολαύσουμε ένα άνετο και πεντακάθαρο σπίτι, ακριβώς όπως το θέλουμε.

Γιατί η ασφάλιση του οχήματος μάς αφορά όλους

Οι πρόσφατοι ηλεκτρονικοί έλεγχοι για τα ανασφάλιστα οχήματα ανέδειξαν το πρόβλημα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο. Χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν χωρίς ασφάλιση, κάτι που δεν επηρεάζει μόνο τους ίδιους, αλλά συνολικά την ασφάλεια στους ελληνικούς δρόμους. Και αυτό ενώ η λύση είναι και απλή και προφανής.

Η σημασία του πιο πολύτιμου αγαθού ζωής: Πώς το νερό στηρίζει οργανισμό και περιβάλλον

Την Παγκόσμια Ημέρα Νερού, κάθε σταγόνα φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ μας θυμίζει ότι η ενυδάτωση δεν είναι μόνο καθημερινή συνήθεια, αλλά μια πράξη φροντίδας για τον οργανισμό και τη φύση.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης