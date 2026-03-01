Marseaux: Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα, τώρα είμαι πολύ ερωτευμένη με ένα αγόρι
Νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει ο κόσμος, είπε η τραγουδίστρια για την επιλογή να μιλήσει για τις ερωτικές προτιμήσεις της
Στην προσωπική της ζωή αναφέρθηκε η Marseaux, δηλώνοντας ότι παρά τη σχέση που είχε στο παρελθόν με γυναίκα, πλέον είναι ερωτευμένη με έναν άντρα.
Η τραγουδίστρια που πρόσφατα διαγωνίστηκε στον ελληνικό τελικό της Eurovision με το «Hanomai» έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» που προβλήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τις ερωτικές τις σχέσεις, αλλά και για την εμπειρία της στον μουσικό διαγωνισμό.
Αναφερόμενη στη δήλωσή της ότι στο παρελθόν είχε σχέση με κοπέλα, η Marseaux που σήμερα βρίσκεται σε σχέση με άντρα, εξήγησε γιατί επιλέγει να μιλάει δημόσια για τα προσωπικά της: «Ισχύει ότι είχα σχέση με κοπέλα και τώρα με αγόρι. Είμαι πολύ ερωτευμένη. Γενικότερα νιώθω πως όσο πιο αληθινός είσαι, τόσο πιο πολύ θα σε αγαπήσει ας πούμε ο κόσμος, γιατί όντως νομίζω ότι η αλήθεια μετράει. Τώρα το να βγω εγώ και να πω χίλια δυο ψέματα που δεν είμαι, νομίζω ότι δεν θα εκτιμηθεί. Επειδή νιώθω ότι έχω εκτεθεί πολύ, για εμένα αυτό δεν είναι πάντα εύκολο».
Όσο για τα σχόλια που δέχτηκε το τελευταίο διάστημα λόγω της συμμετοχής της στον μουσικό θεσμό, και την έντονη δημοσιότητα, σημείωσε: «Δεν ήταν η πρώτη φορά που άκουσα σχόλια, απλά ίσως ήταν η πιο έντονη φορά. Δηλαδή εγώ τόσο δεν είχα συζητηθεί ποτέ από τηλεόραση και τέτοια. Και η τηλεόραση εγώ λίγο τη φοβάμαι γενικά, γιατί νιώθω ότι δεν είναι πολύ καλοπροαίρετη. Όχι όλη, αλλά σαν βάση ας πούμε».
Σε άλλο σημείο, η Marseaux αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχτηκε από την Εύη Δρούτσα για το σώμα της, με τη στιχουργό να λέει σε συνέντευξή της ότι η τραγουδίστρια «δεν έχει το υπέροχο σώμα για να το βγάλει έξω», δηλώνοντας: «Γενικότερα ως παιδί έχω λάβει πολύ body shaming. Οπότε μου ξύπνησε δύσκολα βιώματα. Πίστευα πως κάποια πράγματα πια τα έχουμε οριοθετήσει. Και είδα ότι δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα και με ενόχλησε. Ένα άλλο κορίτσι ή ένα άλλο παιδί που είναι σε αυτόν τον χώρο και ακούει από μία γυναίκα του χώρου που έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα και του κάνει ένα τέτοιο σχόλιο, μπορεί να μην μπορεί να το ελέγξει. Στεναχωριόμουν ας πούμε γιατί διάβασα ότι είμαι άφωνη. Ε, δεν το δέχομαι ρε φίλε αυτό».
