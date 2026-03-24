Ελένη Ουζουνίδου: Για μήνες έτρωγα μόνο ένα πορτοκάλι, είχα κιτρινίσει, ήμουν καταβεβλημένη
Ήταν λίγο άπιαστο όνειρο το να γίνω ηθοποιός, δεν ήξερα πώς θα με αντιμετωπίσουν λόγω κιλών, είπε η ηθοποιός
Μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο που βίωσε στο παρελθόν σε σχέση με την εικόνα του σώματός της και τα κιλά της περιέγραψε η Ελένη Ουζουνίδου, αποκαλύπτοντας ότι για αρκετούς μήνες τρεφόταν με πορτοκάλια, φτάνοντας σε σημείο εξάντλησης.
Η ηθοποιός βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 23 Μαρτίου καλεσμένη στην εκπομπή «Με τον Ρένο», όπου, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην ανασφάλεια που είχε κατά την εφηβεία της σχετικά με την εξωτερική της εμφάνιση. Όπως παραδέχτηκε, τα κιλά της την έκαναν να αμφιβάλλει για το αν θα μπορούσε να ενταχτεί στον καλλιτεχνικό χώρο και να ακολουθήσει την υποκριτική.
Παράλληλα, σημείωσε ότι σε ηλικία 15 ετών, στην προσπάθειά της να χάσει βάρος, οδηγήθηκε σε υποσιτισμό, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να φτάσει ακόμη και σε λιποθυμικό επεισόδιο: «Ήταν λίγο άπιαστο όνειρο το να γίνω ηθοποιός, δεν ήξερα πώς θα με αντιμετωπίσουν οι άλλοι λόγω κιλών. Εκεί στην εφηβεία άρχισα να παίρνω κιλά και άκουσα κάτι χαζά, ομολογώ πως με πείραξαν πολύ. Κοντά στα 15 πέρασα στο άλλο άκρο. Θυμάμαι μήνες επί μηνών να τρώω μόνο ένα πορτοκάλι, δεν άφησα τους γονείς μου να το καταλάβουν. Το έκανα ύπουλα. Είχα χάσει πάρα πολλά κιλά, είχα κιτρινίσει και ήμουν καταβεβλημένη. Είχα τόσες πολλές δραστηριότητες. Μια φορά λιποθύμησα. Μετά πήρα ξανά κιλά. Τώρα είναι η στιγμή που λέω “αυτή είμαι”. Κουράστηκα πολύ».
