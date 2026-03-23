Ο Άλις Κούπερ και η σύζυγός του συμπλήρωσαν 50 χρόνια παντρεμένοι και ανανέωσαν τους γαμήλιους όρκους τους
Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ με 220 καλεσμένους
Πενήντα χρόνια παντρεμένοι συμπλήρωσαν ο Άλις Κούπερ και η σύζυγός του, Σέριλ, με το ζευγάρι να γιορτάζει την επέτειο-ορόσημο, ανανεώνοντας τους γαμήλιους όρκους τους.
Ο 78χρονος τραγουδιστής και η 69χρονη χορεύτρια και χορογράφος ανανέωσαν τους όρκους τους το Σάββατο 21 Μαρτίου, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Φοίνιξ, με 220 καλεσμένους, όπως ανέφερε το περιοδικό Hello! Της τελετής ηγήθηκε ο πατέρας της Σέριλ, επαναλαμβάνοντας τον ίδιο ρόλο που είχε και στον γάμο τους, το 1976. Στο πλευρό τους ήταν τα παδικά και τα εγγόνια τους.
Ο ροκ σταρ και η σύζυγός του αντάλλαξαν όρκους και φόρεσαν ειδικά σχεδιασμένα δαχτυλίδια, δώρο του στενού τους φίλου Τζίμι Τσέις. Τα δαχτυλίδια από χρυσό 18 καρατίων, διακοσμημένα με ρουμπίνια και διαμάντια, δημιουργήθηκαν με γνώμονα τον τρόπο ζωής τους. Μετά την τελετή, ο υποψήφιος για Grammy Άλις Κούπερ έσκυψε ιπποτικά τη σύζυγό του και τη φίλησε, με τους παρευρισκόμενους να ξεσπούν σε χειροκροτήματα.
Οι δυο τους γνωρίστηκαν όταν η Σέριλ, η οποία έχει πραγματοποιήσει σπουδές πάνω στο μπαλέτο στη Νέα Υόρκη, έκανε οντισιόν για μια συνεργασία με τον Κούπερ. Στη συνέχεια συμμετείχε στην περιοδεία του ως χορεύτρια για το Welcome to My Nightmare το 1975.
Κατά τη διάρκεια της περιοδείας, ήρθαν κοντά ως φίλοι, πριν η σχέση τους εξελιχθεί σε ερωτική και οδηγηθεί στον γάμο τους στις 20 Μαρτίου 1976. Το ζευγάρι απέκτησε την πρώτη του κόρη, την Κάλικο, το 1981, τον γιο του, τον Ντας, το 1985 και μία κόρη, τη Σονόρα, το 1992.
«Είναι σχεδόν δύσκολο να κάνω την παράσταση χωρίς εκείνη», είχε δηλώσει ο Κούπερ στο Billboard το 2019, δεκαετίες μετά τη γνωριμίας τους. «Είναι σχεδόν σαν τον Μπερνς και τον Άλεν· είμαστε στα παρασκήνια, βάζουμε μακιγιάζ, μιλάμε, γελάμε», είχε σημείωσει.
Στη συνέχεια, είχε προσθέσει: «Και οι δύο είμαστε στον χώρο του θεάματος όλη μας τη ζωή. Όταν είμαστε στη σκηνή, δεν είναι η Σέριλ, η σύζυγός μου. Είναι ο χαρακτήρας, και εγώ είμαι ο χαρακτήρας. Δεν βλέπουμε ο ένας τον άλλον ως σύζυγο πάνω στη σκηνή. Αλλά το ωραίο είναι ότι μετά, είμαστε μαζί στην περιοδεία. Δεν χωριζόμαστε ποτέ. Είναι υπέροχο».
Όταν σε συνέντευξη το 2016 ρωτήθηκε ποιο είναι το μυστικό του μακροχρόνιου γάμου τους, ο ροκ σταρ απάντησε: «Οι άνθρωποι με ρωτούν, λένε, “Όταν φεύγεις για περιοδεία, πρέπει να είναι δύσκολο να αφήνεις το σπίτι σου.” Εγώ λέω, “Παίρνω το σπίτι μαζί μου.” Γιατί στην πραγματικότητα, ένα σπίτι είναι ένα σπίτι, αλλά το “σπίτι” είναι με ποιον βρίσκεσαι μέσα σε αυτό».
Φωτογραφία: Shutterstock
Alice Cooper and Wife Sheryl Renew Their Wedding Vows to Celebrate 50 Years of Marriage https://t.co/8rsSjtPMVs— People (@people) March 23, 2026
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα