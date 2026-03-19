Θανάσης Ευθυμιάδης: Δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος ζωής μου, αλλά ο φυσιολογικός
Τον ελεύθερο μου χρόνο τον περνάω στη φύση, ανέφερε ο ηθοποιός
Στον τρόπο ζωής που έχει υιοθετήσει κοντά στη φύση, αναφέρθηκε ο Θανάσης Ευθυμιάδης, διευκρινίζοντας πως δεν υποστηρίζει κάποιο εναλλακτικό πρότυπο.
Ο ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην εκπομπή «Happy Day», που προβλήθηκε την Πέμπτη 19 Μαρτίου, εξηγώντας μεταξύ άλλων πως η απόφαση του να περνάει περισσότερο χρόνο στη φύση, δεν αποτελεί εναλλακτικό τρόπο ζωής. Όπως είπε: «Καταρχήν να πω ότι για εμένα δεν είναι εναλλακτικός ο τρόπος ζωής που ζω, είναι ο φυσιολογικός τρόπος ζωής. Δηλαδή τον ελεύθερο μου χρόνο, τον περνάω πάλι στη φύση».
Στη συνέχεια, ο Θανάσης Ευθυμιάδης μίλησε για την αποχή του από την τηλεόραση, σχολιάζοντας πως δεν του λείπει να εργάζεται στο Μέσο, και πρόσθεσε πως σε αντίθεση με το παρελθόν έχουν αλλάξει οι απαιτήσεις αλλά και οι απολαβές: «Δεν μου λείπει η τηλεόραση. Έχω κάνει αρκετά χρόνια, έχω κάνει πολλές σειρές. Τώρα τα πράγματα έχουν αγριέψει λίγο και από πλευράς ωραρίων και από πλευράς οικονομικών, δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που έζησα εγώ».
