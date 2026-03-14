Όταν ο ύπνος γίνεται πολυτέλεια και το στρώμα αόρατο πρόβλημα.
Λίλα Τριάντη: Ο Γιώργος Θεοφάνους μου είχε χτυπήσει το καμπανάκι και κατάλαβα ότι δεν είχα καλλιτεχνική ταυτότητα
Λίλα Τριάντη: Ο Γιώργος Θεοφάνους μου είχε χτυπήσει το καμπανάκι και κατάλαβα ότι δεν είχα καλλιτεχνική ταυτότητα
Η τραγουδίστρια μίλησε για τη συμμετοχή της στο X-Factor το 2019
Για την εμπειρία της στο X-Factor μίλησε η Λίλα Τριάντη, αποκαλύπτοντας πως ο Γιώργος Θεοφάνους της χτύπησε το καμπανάκι ώστε να καταλάβει πως μέχρι τότε δεν είχε καλλιτεχνική ταυτότητα.
Η τραγουδίστρια η οποία συμμετείχε στο μουσικό σόου το 2019, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαρτίου, εξήγησε πως ενώ φαίνεται πως η παρουσία της στον διαγωνισμό δεν την βοήθησε, τελικά την έκανε να γράψει τα δικά της τραγούδια και τη δική της μουσική και να βρει έτσι τον εαυτό της σε καλλιτεχνικό επίπεδο.
Η Λίλα Τριάντη είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που φάνηκε είναι ότι δεν με βοήθησε το X-Factor. Όντως, απέξω αν το δεις δεν με βοήθησε πολύ. Από μέσα εγώ που το έζησα και κατάλαβα τι χρειαζόταν να αλλάξω και τι χρειαζόταν να ψάξω μέσα μου και να βρω για να γίνω μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα, με βοήθησε φουλ. Γιατί κατάλαβα στο παιχνίδι αυτό ότι δεν έχω καλλιτεχνική ταυτότητα. Και ο κύριος Θεοφάνους μου είχε χτυπήσει το καμπανάκι αυτό, αλλά και φυσικά εγώ μετά από εκεί άρχισα να φτιάχνω τη δική μου μουσική και να ανακαλύπτω όντως ποια είμαι καλλιτεχνικά. Γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λέω τραγούδια άλλων. Τι θα κάνω; Πρέπει να γράψω τη μουσική μου, να βρω ποια είμαι και να βγω έξω στον κόσμο».
Η audition της Λίλας Τριάντη στο X-Factor
Η Λίλα Τρινατή είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο X-Factor το 2019 στις audition, όπου κριτές ήταν ο Γιώργος Θεοφάνους, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Το τραγούδι που είχε επιλέξει ήταν το «Να ξυπνάω και να' μαι μαζί σου».
Η τραγουδίστρια η οποία συμμετείχε στο μουσικό σόου το 2019, σε συνέντευξη που έδωσε στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη» το βράδυ της Παρασκευής 13 Μαρτίου, εξήγησε πως ενώ φαίνεται πως η παρουσία της στον διαγωνισμό δεν την βοήθησε, τελικά την έκανε να γράψει τα δικά της τραγούδια και τη δική της μουσική και να βρει έτσι τον εαυτό της σε καλλιτεχνικό επίπεδο.
Η Λίλα Τριάντη είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που φάνηκε είναι ότι δεν με βοήθησε το X-Factor. Όντως, απέξω αν το δεις δεν με βοήθησε πολύ. Από μέσα εγώ που το έζησα και κατάλαβα τι χρειαζόταν να αλλάξω και τι χρειαζόταν να ψάξω μέσα μου και να βρω για να γίνω μια ολοκληρωμένη καλλιτέχνιδα, με βοήθησε φουλ. Γιατί κατάλαβα στο παιχνίδι αυτό ότι δεν έχω καλλιτεχνική ταυτότητα. Και ο κύριος Θεοφάνους μου είχε χτυπήσει το καμπανάκι αυτό, αλλά και φυσικά εγώ μετά από εκεί άρχισα να φτιάχνω τη δική μου μουσική και να ανακαλύπτω όντως ποια είμαι καλλιτεχνικά. Γιατί κατάλαβα ότι δεν μπορώ να λέω τραγούδια άλλων. Τι θα κάνω; Πρέπει να γράψω τη μουσική μου, να βρω ποια είμαι και να βγω έξω στον κόσμο».
Η audition της Λίλας Τριάντη στο X-Factor
Η Λίλα Τρινατή είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στο X-Factor το 2019 στις audition, όπου κριτές ήταν ο Γιώργος Θεοφάνους, η Μελίνα Ασλανίδου, ο Χρήστος Μάστορας και ο Μιχάλης Τσαουσόπουλος. Το τραγούδι που είχε επιλέξει ήταν το «Να ξυπνάω και να' μαι μαζί σου».
