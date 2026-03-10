Μιλένα για «Επαρχιώτες» στο Survivor: Θέλω να τους κόψω τον αέρα μπας και ξυπνήσω τα αγόρια, θα πέσουν και άλλες βόμβες
Μιλένα για «Επαρχιώτες» στο Survivor: Θέλω να τους κόψω τον αέρα μπας και ξυπνήσω τα αγόρια, θα πέσουν και άλλες βόμβες
Χαίρομαι που βγήκαν πράγματα κάτω από το χαλί, πρόσθεσε η παίκτρια των «Αθηναίων»
Μετά τα σχόλια που έκανε για τους «Επαρχιώτες» στο συμβούλιο του νησιού στο Survivor η Μιλένα Σδρένια εξήγησε πως θέλει να αφυπνίσει τον Μάνο και τον Γιώργο που, όπως έχουν πει και άλλοι, χειραγωγούνται από την Αναστασία και την Τζο.
Η παίκτρια των «Αθηναίων» είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως η αντίπαλη ομάδα δεν είναι δεμένη. Αν και δεν πιστεύει πως όσα είπε έγιναν κατανοητά από κάποιους, δήλωσε έτοιμη να ρίξει και άλλες «βόμβες».
Όπως είπε στην κάμερα κατά τη διάρκεια του αποψινού επεισοδίου: «Περιμένω το συμβούλιο αυτό πώς και πώς γιατί αυτά που είχα στο μυαλό μου ήθελα να πέσουν σαν βόμβα, που έπεσαν σαν βόμβα. Ήθελα λίγο να τους κόψω τον αέρα μπας και ξυπνήσω λίγο τα αγόρια, αλλά δεν μου έδωσαν την εντύπωση πως κατάλαβαν και πολλά από αυτά που είπα. Ήθελα να πω και άλλα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συμβούλια, οπότε θα πέσουν και άλλες βόμβες. Χαίρομαι που βγήκαν πράγματα κάτω από το χαλί».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Έχω δύο σενάρια στο μυαλό μου, Ή όντως δεν κατάλαβαν και δεν θα συζητηθεί και θα πουν ότι η Μιλένα το πέταξε για να μας ανακατέψει. Ή θα το σκεφτούνε και θα τους μιλήσει και ο Σηφάκης που κατάλαβε και θα τους εξηγήσει αυτά που είπα κα θα γίνει ένα μπάχαλο στην ομάδα τους».
Δείτε το βίντεο
Η παίκτρια των «Αθηναίων» είχε υποστηρίξει μεταξύ άλλων πως η αντίπαλη ομάδα δεν είναι δεμένη. Αν και δεν πιστεύει πως όσα είπε έγιναν κατανοητά από κάποιους, δήλωσε έτοιμη να ρίξει και άλλες «βόμβες».
Όπως είπε στην κάμερα κατά τη διάρκεια του αποψινού επεισοδίου: «Περιμένω το συμβούλιο αυτό πώς και πώς γιατί αυτά που είχα στο μυαλό μου ήθελα να πέσουν σαν βόμβα, που έπεσαν σαν βόμβα. Ήθελα λίγο να τους κόψω τον αέρα μπας και ξυπνήσω λίγο τα αγόρια, αλλά δεν μου έδωσαν την εντύπωση πως κατάλαβαν και πολλά από αυτά που είπα. Ήθελα να πω και άλλα, αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν και άλλα συμβούλια, οπότε θα πέσουν και άλλες βόμβες. Χαίρομαι που βγήκαν πράγματα κάτω από το χαλί».
Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Έχω δύο σενάρια στο μυαλό μου, Ή όντως δεν κατάλαβαν και δεν θα συζητηθεί και θα πουν ότι η Μιλένα το πέταξε για να μας ανακατέψει. Ή θα το σκεφτούνε και θα τους μιλήσει και ο Σηφάκης που κατάλαβε και θα τους εξηγήσει αυτά που είπα κα θα γίνει ένα μπάχαλο στην ομάδα τους».
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα