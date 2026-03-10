Μάνος στο Survivor: Το καλύτερο είναι να φύγει η Μαντίσα, πώς θα το καταφέρουμε αυτό; Βγάζοντας μπροστά τον Σηφάκη
Survivor Μιχάλης Σηφάκης

Δείτε το βίντεο με όσα είπε, αφού ακύρωσε την ατομική ασυλία του συμπαίκτη του

Τη στρατηγική που ακολουθούν οι «Επαρχιώτες» προκειμένου να δυναμώσουν την ομάδα τους περιέγραψε ο Μάνος Μαλλιαρός.

Στο προηγούμενο επεισόδιο του Survivor εκείνος ακύρωσε την ασυλία του Μιχάλη Σηφάκη, ώστε να βρεθεί αντιμέτωπος με τη Μαντίσα Τσότα ως υποψήφιος για αποχώρηση.

Το σκεπτικό ήταν πως το κοινό θα τον στηρίξει, οδηγώντας τη συγκεκριμένη παίκτρια εκτός του ριάλιτι επιβίωσης. Την κίνησή του είχε σχολιάσει στο συμβούλιο του νησιού η Μιλένα Σδρένια από τους «Αθηναίους», η οποία είχε υποστηρίξει ότι δεν ήταν πρωτοβουλία του Μάνου, αλλά απόφαση άλλων ατόμων.

Παίρνοντας θέση στο αποψινό επεισόδιο, ο Μάνος σημείωσε: «Σε αυτό που είπε ότι αποκλείεται να το σκέφτηκα εγώ  απαντώ ότι έγινε μία ομαδική συζήτηση, έπεσαν πολλές απόψεις στο τραπέζι και καταλήξαμε στην καλύτερη. Η καλύτερη ήταν να φύγει η Μαντίσα. Και πώς θα το καταφέρουμε αυτό; Βγάζοντας μπροστά τον Μιχάλη».

Δείτε το βίντεο 

