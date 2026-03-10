Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας και ο Όμιλος Interamerican επέλεξε να στείλει ένα σημαντικό μήνυμα σε κάθε γυναίκα: «Η εξέλιξη δεν έχει όροφο…»
Ο YouTuber Γιάννης Αεράκης ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο: «Ξεκινάω χημειοθεραπείες, σύντομα θα με δείτε καραφλό»
Ο YouTuber Γιάννης Αεράκης ανακοίνωσε ότι έχει καρκίνο: «Ξεκινάω χημειοθεραπείες, σύντομα θα με δείτε καραφλό»
O νεαρός αποκάλυψε τη διάγνωση σε βίντεο στο TikTok - «Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε», είπε στους followers του
Τη μάχη που δίνει με τον καρκίνο αποκάλυψε ο νεαρός YouTuber Γιάννης Αεράκης μέσα από βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok, ενημερώνοντας τους followers του ότι ξεκινά χημειοθεραπείες.
Ο δημιουργός περιεχομένου, που έγινε γνωστός μέσα από το YouTube και άλλες πλατφόρμες, μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του και ανέφερε ότι μπαίνει στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει τη θεραπεία. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε. Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».
Δείτε το βίντεο
Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του και ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν. «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», ανέφερε. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα αλλά και άλλες πιο δύσκολες. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε.
Το πρωί της 10ης Μαρτίου δημοσίευσε επίσης ένα story μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο κάνει το σήμα της νίκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.
Δείτε τη φωτογραφία
Ο δημιουργός περιεχομένου, που έγινε γνωστός μέσα από το YouTube και άλλες πλατφόρμες, μίλησε δημόσια για την κατάσταση της υγείας του και ανέφερε ότι μπαίνει στο νοσοκομείο για να ξεκινήσει τη θεραπεία. «Ακούστε λίγο, περνάω καρκίνο, το έχουμε καταλάβει αυτό, το ξέρετε. Δεν είμαι και πολύ χαρούμενος να σας πω την αλήθεια. Αύριο μπαίνω νοσοκομείο, ξεκινάμε χημειοθεραπείες αδέρφια, σύντομα θα με δείτε καραφλό», είπε στο βίντεο που δημοσίευσε. Στο ίδιο μήνυμα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που ενδέχεται να φέρει η θεραπεία, σημειώνοντας: «Επίσης, από αύριο ξεκινάω να μην είμαι και πολύ καλά. Δεν ξέρουμε πώς θα πάει αυτό, ελπίζω να τα καταφέρουμε να είμαστε εδώ, να κάνουμε στριμάκια, μπορεί να μην τα καταφέρουμε».
Δείτε το βίντεο
Παρά τις δυσκολίες, ο ίδιος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία της υγείας του και ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν. «Πιστεύω έχουμε αρκετή δύναμη και στήριξη από όλα τα παιδιά εδώ μέσα. Το πιστεύω ότι το έχω, νομίζω θα τα καταφέρω και θα βγούμε δυνατοί από αυτή τη μάχη», ανέφερε. Όπως είπε, υπάρχουν στιγμές που αισθάνεται καλύτερα αλλά και άλλες πιο δύσκολες. «Δεν με νοιάζει, δεν το έχω πάρει πεσιμιστικά, δεν με έχει ρίξει. Υπάρχουν μέρες που είμαι στα πάνω μου, υπάρχουν μέρες που είμαι στα κάτω μου», είπε.
Το πρωί της 10ης Μαρτίου δημοσίευσε επίσης ένα story μέσα από το νοσοκομείο, στο οποίο κάνει το σήμα της νίκης, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας.
Δείτε τη φωτογραφία
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα