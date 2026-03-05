Survivor: Η Φανή Παντελάκη εγκατέλειψε τη μονομαχία και αποχώρησε με δάκρυα - Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που να με θέλει, είπε
Θα φύγω με το κεφάλι ψηλά, είπε η παίκτρια πριν αποχωρήσει
Με δάκρυα αποχώρησε από το «Survivor» η Φανή Παντελάκη, αφού εγκατέλειψε τη μονομαχία, δηλώντας πως το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα της, επηρέασε την απόφασή της.
Το βράδυ της Τετάρτης 4 Μαρτίου, η παίκτρια μονομάχησε απέναντι στη Δήμητρα Λιάγγα, ωστόσο η Φανή έδειχνε να μην διεκδικεί τη νίκη μέχρι τέλους. Ο Γιώργος Λιανός εξέφρασε την απορία του για όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. «Αυτό που είδα εγώ, παρακολουθώντας τη μονομαχία, είναι τη Φανή να το αφήνει. Τι ακριβώς έγινε απόψε;» τη ρώτησε.
Η παίκτρια εξήγησε ότι η στάση της ήταν συνειδητή και σχετιζόταν με τη θέση της μέσα στην ομάδα. «Κοίταξα τη Δήμητρα και της είπα “εσύ”. Έχει πιο σημαντικό λόγο από εμένα. Θέλω να είμαι σε μια ομάδα που να με θέλει. Εφόσον δεν με θέλει, θα φύγω με το κεφάλι ψηλά», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, μίλησε για την εμπειρία της συμμετοχής της στο παιχνίδι, τονίζοντας ότι γνώριζε από την αρχή τις δυσκολίες. «Ήταν όνειρό μου να παρευρεθώ εδώ. Ήξερα ότι θα πεινάσω, θα είμαι βρώμικη. Ζω μία φορά και είμαι πολύ χαρούμενη που βρέθηκα εδώ», είπε.
Από την πλευρά της, η Δήμητρα Λιάγγα ξεκαθάρισε ότι δεν είχε προηγηθεί καμία συμφωνία μεταξύ τους πριν από τη μονομαχία. «Δεν συζητήσαμε ποτέ κάτι πριν γίνει αυτό. Της είπα ότι θα τα παίξουμε μέχρι τέλος», τόνισε, ευχαριστώντας τη Φανή για την επιλογή της.
Η αποχώρηση της Φανή Παντελάκη δεν ολοκληρώθηκε αμέσως, καθώς ο Γιώργος Λιανός της ζήτησε να ενεργοποιήσει το τελευταίο της πλεονέκτημα, μέσω του οποίου μπορούσε να επιβραβεύσει ή να τιμωρήσει έναν συμπαίκτη της ενόψει της επόμενης χαμένης ασυλίας. Αφού έγραψε την επιλογή της σε φάκελο, η 34χρονη παρέδωσε τη δάδα της και αποχώρησε από το παιχνίδι.
