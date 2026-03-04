Διαθέτει 5 ακαδημαϊκές σχολές και 10 πανεπιστημιακά προγράμματα - Πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας στη βρετανική τριτοβάθμια εκπαίδευση, με χιλιάδες αποφοίτους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Σαμπρίνα κατά Τσαφούλια: Έχει διαβάσει Παλαιά Διαθήκη, το Κοράνι, τον Βούδα, τον Κούδα - Η ημιμάθεια χειρότερη από την αμάθεια
Η τραγουδίστρια με ένα βίντεο ειρωνεύτηκε τον σκηνοθέτη
Η Σαμπρίνα αποφάσισε να τοποθετηθεί δημόσια και να απαντήσει στον Σωτήρη Τσαφούλια μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok, χρησιμοποιώντας αποσπάσματα από πρόσφατη συνέντευξή του. Στο βίντεο, η τραγουδίστρια σχολίασε διάφορα σημεία των λεγομένων του, αναφερόμενη ιδιαίτερα στο «δέντρο της γνώσης του καλού και του κακού» και στη φράση «πίστευε και μη ερεύνα», τονίζοντας πως ενώ εκείνη έχει μελετήσει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη δεν έχει τις ίδιες πληροφορίες με εκείνον.
Η τραγουδίστρια εξέφρασε ανοιχτά την αντίθεσή της με όσα είχε πει ο σκηνοθέτης, τονίζοντας ότι, ενώ εκείνος δήλωσε ότι έχει διαβάσει «Αποκάλυψη, το Κοράνι, το Τάο και όλο το πλαίσιο», εκείνη, η οποία έχει μελετήσει την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη, δεν συμφωνεί με όσα μοιράστηκε.
Πιο συγκεκριμένα, η Σαμπρίνα σχολίασε με αμφισβήτηση τις γνώσεις του: «Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τις γνώσεις του. Έχει διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, την Καινή Διαθήκη, το Κοράνι, τον Βούδα, τον Κούδα...».
Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αναφέρθηκε σε δήλωση του σκηνοθέτη για «τον καρπό της γνώσης», που περιγράφει συμβολικά τη σχέση του ανθρώπου με τη γνώση και τον Θεό: «Το μήλο, μηλαράκι δεν υπάρχει, είναι ο καρπός της γνώσης. Δεν υπάρχει πουθενά. Δηλαδή αν φας από αυτόν απομακρύνεσαι από αυτόν, άρα απομακρύνεσαι από τη γνώση για να είσαι κοντά στον Θεό» είπε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.
Ακολουθώντας αυτή την αναφορά, η Σαμπρίνα επεξήγησε τη δική της οπτική για το νόημα της φράσης και την ερμηνεία που της λείπει: «Δηλαδή ήθελε να είμαστε στουρνάρια για να πιστεύουμε σε εκείνον. Βέβαια, ο κύριος Τσαφούλιας δεν είπε ολόκληρη τη φράση, γιατί ολόκληρη η φράση είναι "ο καρπός της γνώσης του καλού και του κακού", που φαντάζομαι ότι ο Θεός ήθελε να μας πει ότι ο άνθρωπος είναι ικανός και για το καλό και για το κακό. Και δεν ξέρω αν έχουμε την πνευματική ωριμότητα, να βιώνουμε, γιατί όταν λέμε γνώση δεν μιλάμε για πληροφορίες, αλλά για βιώματα, εμπειρίες. Σκέψου τώρα να παίρνεις μία φράση και να την κόβεις στη μέση, αλλάζει όλο το νόημα. Σκέφτομαι, μήπως δεν είχε άδικο ο Θεός, γιατί αυτό το δέντρο της γνώσης, του καλού και του κακού, αν δεν έχουμε ηθική διάθεση είναι καλό να μην το πλησιάζουμε. Σκέφτομαι ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερο από την αμάθεια. Άμα δεν ξέρεις κάτι καλό είναι να μην το πλησιάζει καθόλου, είσαι πιο ασφαλής, γιατί άμα τα λες μισά, δεν είναι τόσο καλό. Μήπως να μην το πλησιάζουμε πολύ το δέντρο της γνώσης;».
Όσον αφορά το «πίστευε και μη ερεύνα», η Σαμπρίνα παρουσίασε προηγούμενη τοποθέτηση του Σωτήρη Τσαφούλια, όπου ο ίδιος σχολίασε: «Τώρα το έχουν αλλάξει. Το έχουν κάνει "πίστευε και μη, ερεύνα". Αλλάζει το κόμμα. Είναι σαν την Πυθία, όπου θέλουμε βάζουμε το κόμμα για να βγει ο χρησμός».
Από την πλευρά της, η τραγουδίστρια διευκρίνισε την προσωπική της θέση και επανέλαβε τη δική της εμπειρία από τη μελέτη της Καινής Διαθήκης: «Εγώ δεν το έχω δει πουθενά έτσι στην Καινή Διαθήκη, αλήθεια σας λέω. Το μόνο που έχω δει είναι το "ερευνάτε τας γραφάς" και μας προτρέπει να μελετήσουμε. Το "πίστευε και μη ερεύνα" με ή χωρίς κόμμα δεν υπάρχει πουθενά κύριε Τσαφούλια στην Καινή Διαθήκη. Όλα αυτά τα λέω, επειδή είπατε ότι έχετε μελετήσει. Εγώ έχω διαβάσει μόνο την Παλαιά και Καινή Διαθήκη και δεν τα έχω δει πουθενά. Αν μπορείτε πείτε μου πού τα λένε αυτά; Να ξέρω και εγώ να τα δω».
