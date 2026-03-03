Εβελίνα Σκίτσκο: Ανακάλυψα ότι έχω καρκίνο σε μια περίοδο που δεν θα μπορούσε να μου κάνει κακό
Υπήρχαν τρόποι να το ξεπεράσω χωρίς μεγάλη δυσκολία, διευκρίνισε η πρώην παίκτρια του GNTM
Στη διάγνωσή της με καρκίνο παχέος εντέρου αναφέρθηκε η Εβελίνα Σκίτσκο, επισημαίνοντας πως το πρόβλημα της υγείας της εντοπίστηκε σε στιγμή που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, χωρίς δυσκολία. Η πρώην παίκτρια του GNTM διευκρίνισε πως δεν είχε αντιληφθεί τι συνέβαινε, αποδίδοντας τα συμπτώματα στον τρόπο της ζωής της.
Η Εβελίνα Σκίτσκο μίλησε για τη μάχη της με τον καρκίνο στο podcast «Winter@LIKE» και αρχικά ανέφερε: «Ήταν σίγουρα κάτι που δεν περίμενα. Το ανακάλυψα σε μια περίοδο που δεν θα μπορούσε να μου κάνει κακό, με την έννοια ότι υπήρχαν τρόποι να το ξεπεράσω χωρίς μεγάλη δυσκολία. Ήταν στο παχύ έντερο, δεύτερου σταδίου, και ευτυχώς δεν πρόλαβε να κάνει μετάσταση. Μπορούσε να αφαιρεθεί και να κοπεί ένα μεγάλο κομμάτι του εντέρου».
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 33:00
Όπως είπε, αν και είχε συμπτώματα, δεν είχαν ανησυχήσει ούτε αυτή, ούτε οι γιατροί που επισκεπτόταν. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Επειδή είμαι πολύ θετικό άτομο, δεν σκέφτηκα ποτέ κάτι αρνητικό. Επειδή είναι τέτοια η φύση της δουλειάς μου με τα ταξίδια, το έντερό μου ήταν πάντα κάπως περίεργο. Δεν ανησύχησα όταν έχασα βάρος. Μετά μου κόπηκε η περίοδος. Οι γιατροί μου το δικαιολογούσαν ότι ήταν λόγω της έντονης γυμναστικής. Στην αρχή κανείς δεν ανησύχησε. Κάπως το κατάλαβα. Όχι ότι ήταν αυτό, αλλά ότι κάτι δεν ήταν φυσιολογικό. Θυμάμαι πως είχα ένα γύρισμα εκείνη την ημέρα και ξέσπασα σε έντονο κλάμα. Πήγα στο γύρισμα, αλλά το είχα ήδη αισθανθεί».
