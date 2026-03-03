Ο Σάκης Ρουβάς έκανε μίνι-απόδραση και πήγε για σκι, δείτε βίντεο
Μία σύντομη εξόρμηση για ξεκούραση, έγραψε ο τραγουδιστής στην ανάρτησή του στο TikTok
Ένα βίντεο από τη στιγμή που έκανε σκι στα χιόνια ανέβασε στα social media ο Σάκης Ρουβάς.
Ο τραγουδιστής έκανε ένα μικρό ταξίδι στο βουνό για να ξεκουραστεί από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις, όπως δήλωσε, και πέρασε τον χρόνο του κάνοντας σκι στις χιονισμένες πλαγιές.
Στο βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram δείχνοντας τις δεξιότητές του, έγραψε: «Μία σύντομη εξόρμηση για ξεκούραση».
Δείτε το βίντεο
Ο Σάκης Ρουβάς έκανε και σχετική ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram, ποζάροντας με τη στολή του στην κάμερα.
@sakisrouvas A quick getaway for rest🏔️ #fun #family #getaway #ski #mountain ♬ Ola Giro Sou Girizoun - Sakis Rouvas
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
