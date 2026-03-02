Κατερίνα Πλουμιδάκη: Πάω για το 26ο χειρουργείο, κοντεύω τα πέντε χρόνια, είναι χαμένος χρόνος αυτό που ζω
Είναι και μια τεράστια οικονομική αφαίμαξη, είπε η συγγραφέας και δημοσιογράφος για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά από μια αποτυχημένη επανορθωτική επέμβαση στα χείλη
Για το 26ο χειρουργείο ετοιμάζεται η Κατερίνα Πλουμιδάκη, μετά από μια αποτυχημένη επανορθωτική επέμβαση που είχε κάνει στα χείλη της. Η δημοσιογράφος και συγγραφέας δήλωσε πως όσα έχει ζήσει αυτά τα τεσσεράμισι περίπου χρόνια είναι «χαμένος χρόνος». Αυτό που πρωτίστως την ενοχλεί, όπως είπε, δεν είναι η εμφάνιση αλλά το ζήτημα της λειτουργικότητας.
«Φεύγω την Τετάρτη και την Πέμπτη έχω χειρουργείο πάλι. Έχω κάνει 25 χειρουργεία ως σήμερα στα χείλη, το 26ο είναι μεθαύριο. Έχω τουλάχιστον άλλα δέκα χειρουργεία, θα φτάσω κοντά στα 40», είπε αρχικά η Κατερίνα Πλουμιδάκη στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.
«Πρέπει να εξαλείψουμε τον ουλώδη ιστό, που τραβάει τη μύτη δεξιά, τα χείλη προς τα πάνω, κάτι που με νοιάζει γιατί μένει εκτεθειμένο το ούλο μου, ενώ δεν θα έπρεπε. Δεν είναι τόσο θέμα εμφάνισης, όσο ότι χτυπάει στα ποτήρια, στα καλαμάκια, δεν έχω αίσθηση πού τελειώνει», πρόσθεσε.
Τον Ιούλιο συμπληρώνονται πέντε χρόνια από τότε που ξεκίνησε η περιπέτεια της υγείας της, με την ίδια να δηλώνει πως πρόκειται για χαμένο χρόνο. Συγκεκριμένα, σημείωσε: «Η αίσθηση στο πάνω χείλος έρχεται εναλλάξ, ανάλογα με το σημείο. Σε άλλα έχω, σε άλλα δεν έχω. Κοντεύω τα πέντε χρόνια, τον Ιούλιο έχω επέτειο. Θεωρώ τελείως χαμένο χρόνο αυτό που ζω τώρα, οφείλω να το γράψω σε βιβλίο. Δεν μπορώ να φιλήσω τον σύζυγό μου, πονάω, γιατί έχω ουλώδη ιστό. Τον έχουμε μειώσει κατά 50%, αλλά έχουμε άλλο τόσο. Και στον οδοντίατρο, όταν μου κάνει καθαρισμό, πονάω. Δεν γίνεται, είναι πια γραφικό να λέω μετά από πέντε χρόνια ότι δεν μπορώ να φιλήσω, αλλά είναι αλήθεια».
Παρά το γεγονός ότι η ζωή της έχει αλλάξει πάρα πολύ, δεν μπαίνει στη διαδικασία να αναρωτηθεί γιατί συνέβησαν όλα αυτά. Όπως είπε: «Σαν νοοτροπία δεν έχω το “γιατί σε εμένα”, συμβαίνουν τόσα στον πλανήτη, θα το θεωρούσα ντροπή μου να το έλεγα. Δεν το είπα ποτέ. Είπα όμως “ήταν αχρείαστο” στη δική μου περίπτωση, σίγουρα θα ζούσα αλλιώς αν δεν είχα αυτό. Ο λόγος που την έβγαλα καθαρή, χωρίς ψυχοφάρμακα και κατάθλιψη είναι η θετική νοοτροπία ζωής μου, που την έχω πάρει απ’ τον πατέρα μου. Πάντα κοίταζα το θετικό στο αρνητικό, δεν μου αρέσει ούτε να μου κλαίγονται, ούτε να κλαίγομαι».
Η Κατερίνα Πλουμιδάκη στάθηκε και στην οικονομική επιβάρυνση που συνεπάγονται οι επεμβάσεις που έχει κάνει μέχρι τώρα και συνεχίζει να κάνει: «Σαφώς είναι και μια τεράστια οικονομική αφαίμαξη, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Ή μένω έτσι, το χάλι μου το μαύρο, να μην μπορώ να τραγουδήσω ούτε “χρόνια πολλά”. Είχε γενέθλια η ανιψιά μου και κοίταζα σαν βλάκας. Είμαι καλή σε αυτόν τον ρόλο, έχω πέντε χρόνια εκπαίδευση. Βέβαια έχω προοδεύσει τρομακτικά. Τον πρώτο χρόνο ψεύδιζα, δεν μπορούσα να μιλήσω, έτρωγα από καλαμάκι για 9 μήνες. Οι δικοί μου δεν καταλάβαιναν τι έλεγα και από ευγένεια δεν έλεγαν τίποτα».
