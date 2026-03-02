Πέτρος Γαϊτάνος: Η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές
Βγάζει μια αρρωστημένη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια, υποστήριξε ο τραγουδιστής
Την άποψη ότι η Eurovision επιδρά αρνητικά στη νεολαία εξέφρασε ο Πέτρος Γαϊτάνος. Μετά τις δηλώσεις του για τον διαγωνισμό τραγουδιού περί «πολύχρωμου τσίρκου με δαιμονικά στοιχεία», ο τραγουδιστής επανήλθε στο συγκεκριμένο θέμα, τονίζοντας πως κυριαρχούν στοιχεία, όπως η εγωπάθεια και η φιλαρέσκεια, και ότι δεν προβάλλονται αρετές.
«Λογικό να μην αρέσει το σχόλιο μου για τη Eurovision ότι είναι τσίρκο, από αυτούς που είναι μέσα σε αυτό το τσίρκο», είπε αρχικά ο Πέτρος Γαϊτάνος στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star», τη Δευτέρα 2 Μαρτίου.
Επιμένοντας στην τοποθέτησή του πως η Eurovision επηρεάζει αρνητικά τον κόσμο, σημείωσε πως δεν προωθεί τις αρετές. «Η Eurovision δεν κάνει καλό στους νέους, υπάρχει μεγάλη εξωστρέφεια και εγωκεντρικότητα που καταλήγει δαιμονικό. Η Eurovision στηρίζει τις κακίες και όχι τις αρετές, βγάζει μια αρρωστημένη εγωπάθεια και φιλαρέσκεια. Θεωρώ χαζό το να θέλει κάποιος να ξεχωρίσει κάνοντας αστεία και γελοία πράγματα. Το παγκόσμια καριέρα να κάνει κάποιος πηγαίνοντας στη Eurovision;», συμπλήρωσε.
Ολοκληρώνοντας την άποψή του, πρόσθεσε: «Υπάρχουν υπέρ και κατά στο τραγούδι του Akyla. Η μουσική πρέπει να εξελίσσεται, δεν μπορώ το παλιό και το παρωχημένο, το μπανάλ. Θα πρέπει να μη γελοιοποιείται η ανθρώπινη προσωπικότητα, να μην ξεχωρίζει κάποιος επειδή γελάμε μαζί του. Δεν μιλώ για το τραγούδι και το παιδί αυτό, μιλάω γενικότερα».
Φωτογραφία: NDPPHOTO
