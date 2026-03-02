H εταιρεία αποκτά στρατηγικής σημασίας βιομηχανικό ακίνητο στο Σχηματάρι για την ανάπτυξη νέου παραγωγικού κόμβου.
Ανδρέας Μικρούτσικος για Τόνι Σφήνο: Ο άνθρωπος είναι άφωνος, πού θα τη φτάσουμε τη μουσική;
Ο παρουσιαστής τοποθετήθηκε σχετικά με το ενδεχόμενο να διεκδικήσει ο ηθοποιός την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision
Άφωνο χαρακτήρισε ο Ανδρέας Μικρούτσικος τον Τόνι Σφήνο, υποστηρίζοντας πως δεν θα μπορούσε να σταθεί πάνω στη σκηνή της Eurovision ως τραγουδιστής. Ο παρουσιαστής σχολίασε το ενδεχόμενο να επιδιώξει ο ηθοποιός να διεκδικήσει κάποια στιγμή την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό τραγουδιού, διερωτώμενος «πού θα τη φτάσουμε τη μουσική και το τραγούδι;».
Το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου ο Ανδρέας Μικρούτσικος υποστήριξε στην εκπομπή Buongiorno ότι ο Τόνι Σφήνος ως καλλιτέχνης με σκωπτική διάθεση είναι ταλαντούχος, προσθέτοντας όμως ότι δεν μπορεί να τον αντιμετωπίσει ως «κανονικό» τραγουδιστή. «Το τηλεοπτικό καλά το είπε, παίζοντας με τα δυο πρόσωπα. Αυτό που δεν είπε καλά, ήταν αυτό για τη Eurovision, ότι το έχει σκεφτεί και θα ήθελε να στείλει, και κακώς δεν έστειλε ένα τραγούδι. Για σκωπτικός κωμικός ηθοποιός-τραγουδιστής, μια χαρά είναι. Για να τα λέει και να κάνει την πλάκα του. Για κανονικός τραγουδιστής, δεν το συζητάμε. Και η Eurovision το πρώτο που ζητάει είναι φωνάρες», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε, ο Τόνι Σφήνος δεν έχει φωνητικές ικανότητες: «Ο άνθρωπος είναι άφωνος για τραγουδιστής. Άφωνος. Πού θα τη φτάσουμε τη μουσική και το τραγούδι, δεν ξέρω. Για τραγουδιστής κανονικός, να πάει και στη Eurovision, είναι του αφώνου. Για τραγουδιστής να κάνει αυτές τις παραστάσεις, είναι μια χαρά. Λες και δεν έχω αυτιά να ακούσω που στονάρει και που όχι».
