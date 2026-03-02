Το βίντεο της Αθηνάς Οικονομάκου με τα φιλιά στον Μπρούνο Τσερέλα: Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου, είναι το για πάντα μου
Είναι το σπίτι μου, πρόσθεσε η ηθοποιός για τον σύντροφό της
Ένα βίντεο όπου φιλά τον Μπρούνο Τσερέλα δημοσίευσε η Αθηνά Οικονομάκου, δηλώνοντας πως είναι 100% κορίτσι του άντρα της και πως για εκείνη, ο σύντροφός της είναι το «για πάντα» της.
Η ηθοποιός ανέβασε την Κυριακή 1 Μαρτίου στιγμιότυπο από συναυλία στην οποία είχε παρευρεθεί με τον μπασκετμπολίστα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram και τόνισε πως δίπλα του μπορεί να αισθάνεται ο εαυτός της, γι' αυτό και νιώθει τόση ασφάλεια όταν είναι μαζί του.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε: «Είμαι 100% το κορίτσι του άντρα μου. Σε έναν κόσμο που δεν επιβραδύνει ποτέ, εκείνος είναι η παύση μου. Μαζί του, δεν χρειάζεται να είμαι κάτι άλλο. Απλώς μπορώ να είμαι ο εαυτός μου. Είναι το πιο ασφαλές μου μέρος, ο καλύτερός μου φίλος, το για πάντα μου. Είναι το σπίτι μου».
Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα, όπως έχει αποκαλύψει η ηθοποιός, ετοιμάζονται να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους, πραγματοποιώντας τον γάμο τους. Παρόλα αυτά, κρατάει μυστική την τοποθεσία και την ημερομηνία που θα τελεστεί το μυστήριο, χωρίς να επιβεβαιώνει ή να διαψεύδει τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν.
