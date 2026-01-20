Αθηνά Οικονομάκου: Η αντίδρασή της για τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα
Αθηνά Οικονομάκου: Η αντίδρασή της για τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα
Σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν, το ζευγάρι σχεδιάζει να παντρευτεί τον Ιούνιο στην Πάρο
Την πρώτη αντίδραση της Αθηνάς Οικονομάκου μετά τη διαρροή της ημερομηνίας του γάμου της με τον Μπρούνο Τσερέλα, κατέγραψαν οι τηλεοπτικές κάμερες.
Η ηθοποιός έκανε γνωστό το καλοκαίρι ότι σχεδιάζει να παντρευτεί με τον σύντροφό της, όταν έδειξε στα social media το μονόπετρο, που της προσέφερε. Την Κυριακή 19 Ιανουαρίου, στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», αναφέρθηκε ότι ο γάμος θα γίνει στην Πάρο, στις 27 Ιουνίου.
Την Τρίτη, η εκπομπή «Breakfast@Star» μετέφερε την πρώτη αντίδραση της Αθηνάς Οικονομάκου, που βρισκόταν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, αποφεύγοντας να σχολιάσει το σχετικό ρεπορτάζ, δηλώνοντας: «Για την ημερομηνία του γάμου ρωτήστε αυτούς που τα λένε στις εκπομπές. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Σας ευχαριστώ πολύ».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dft96cj6deup)
Η είδηση για τον επερχόμενο γάμο ανακοινώθηκε στις 7 Ιουνίου, όταν η ηθοποιός αποκάλυψε μέσω ενός βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ότι ετοιμάζεται με τον Μπρούνο Τσερέλα να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους.
Στο βίντεο, η Αθηνά Οικονομάκου έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους το μονόπετρο που της χάρισε ο σύντροφός της. Πιο αναλυτικά, η ηθοποιός βρισκόταν πάνω σε ένα σκάφος και εμφανιζόταν ενθουσιασμένη, δείχνοντας στην κάμερα το δαχτυλίδι που της έδωσε ο Μπρούνο Τσερέλα.
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
