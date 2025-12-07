Γιάννης Νταλιάνης: Δεν μπορώ να απαγορεύσω στην κόρη μου να χρησιμοποιήσει το επίθετό μου, εκτός αν το αλλάξει σε Λαμπροπούλου

σκηνοθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και αρχικά μίλησε για τις κόρες του και στη σχέση τους. Όσο για τη συμμετοχή της μίας σε τηλεοπτική σειρά σχολίασε: «Αγαπώ πολύ τις κόρες μου, ελπίζω το ίδιο κι αυτές. Τις έκανα αρκετά μεγάλος και είχα μεγάλη αγωνία να βγουν στην κοινωνία με εφόδια. Η μία έτυχε να συμμετέχει σε μια σειρά της ΕΡΤ και της άρεσε. Ήταν πολύ καλή. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από το παιδί σου να χρησιμοποιήσει το όνομά σου. Εκτός αν αλλάξει όνομα και το κάνει “Λαμπροπούλου”, ας πούμε, ή αν το κρύψει».











Η Μαριλίτα Λαμπροπούλου και ο Γιάννης Νταλιάνης

Ο Γιάννης Νταλιάνης και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου απέκτησαν μαζί δύο κόρες. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2006 και χώρισε το 2024.