Γιάννης Νταλιάνης: Δεν μπορώ να απαγορεύσω στην κόρη μου να χρησιμοποιήσει το επίθετό μου, εκτός αν το αλλάξει σε Λαμπροπούλου
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης έχει αποκτήσει δύο κόρες με την πρώην σύζυγό του, Μαριλίτα Λαμπροπούλου
Μια αναφορά στις κόρες του έκανε ο Γιάννης Νταλιάνης, εξηγώντας πως δεν μπορεί να τους απαγορεύσει να χρησιμοποιήσουν το επώνυμό του λόγω της φήμης του, εκτός και αν επιλέξουν εκείνο της πρώην συζύγου του, Μαριλίτας Λαμπροπούλου, όπως είπε με χιούμορ.
Ο ηθοποιός και σκηνοθέτης παραχώρησε συνέντευξη στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η οποία προβλήθηκε την Κυριακή 7 Δεκεμβρίου και αρχικά μίλησε για τις κόρες του και στη σχέση τους. Όσο για τη συμμετοχή της μίας σε τηλεοπτική σειρά σχολίασε: «Αγαπώ πολύ τις κόρες μου, ελπίζω το ίδιο κι αυτές. Τις έκανα αρκετά μεγάλος και είχα μεγάλη αγωνία να βγουν στην κοινωνία με εφόδια. Η μία έτυχε να συμμετέχει σε μια σειρά της ΕΡΤ και της άρεσε. Ήταν πολύ καλή. Δεν μπορείς να απαγορεύσεις από το παιδί σου να χρησιμοποιήσει το όνομά σου. Εκτός αν αλλάξει όνομα και το κάνει “Λαμπροπούλου”, ας πούμε, ή αν το κρύψει».
Στη συνέχεια, ο Γιάννης Νταλιάνης αναφέρθηκε στο κομμάτι της έκθεσης της προσωπικής ζωής, ενώ σχολίασε για την περίοδο που απασχόλησε το διαζύγιό του με τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου: «Τώρα έχει γίνει της μόδας να ασχολούμαστε με την προσωπική ζωή του καθένα, έχει παραγίνει. Κάποιες στιγμές δέχτηκα κι εγώ στενό μαρκάρισμα, προσπάθησα όμως να κρατήσω απόσταση. Ακόμα κι αν δεν απαντήσεις, θα διαβάσεις τίτλο ότι σε ρώτησαν και δεν απάντησες».
Ο Γιάννης Νταλιάνης και η Μαριλίτα Λαμπροπούλου απέκτησαν μαζί δύο κόρες. Το πρώην ζευγάρι παντρεύτηκε το 2006 και χώρισε το 2024.
