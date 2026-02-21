Σίντνεϊ Σουίνι για Έρικ Ντέιν: Θα σε αγαπώ για πάντα
Σίντνεϊ Σουίνι για Έρικ Ντέιν: Θα σε αγαπώ για πάντα
Οι δύο ηθοποιοί γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν στα γυρίσματα του Euphoria
Με τον δικό της τρόπο αποχαιρέτισε η Σίντνεϊ Σουίνι τον Έρικ Ντέιν, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, δέκα μήνες μετά τη διάγνωσή του με πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).
Η ηθοποιός που συνεργάστηκε μαζί του στα γυρίσματα της σειράς «Euphoria», τα οποία πρόλαβε να ολοκληρώσει ο ίδιος πριν από τον θάνατό του, ανέβασε σε story στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram το βίντεο με το μήνυμα που ο Έρικ Ντέιν άφησε για τις κόρες του και σημείωσε: «Θα σε αγαπώ για πάντα» με μία κόκκινη καρδιά δίπλα.
Στο μήνυμα του Ντέιν για τις κόρες του, ακούγεται να λέει: «Αυτά τα λόγια είναι για εσάς. Προσπάθησα. Μερικές φορές σκόνταψα, αλλά προσπάθησα. Συνολικά περάσαμε υπέροχα, έτσι δεν είναι; Θυμάμαι όλες τις φορές που περνούσαμε στην παραλία, εσείς οι δύο, εγώ και η μαμά -στη Σάντα Μόνικα, στη Χαβάη, στο Μεξικό. Σας βλέπω τώρα να παίζετε στον ωκεανό για ώρες, τα μικρά μου παιδιά του νερού. Εκείνες οι μέρες, με όλη τη σημασία της λέξης, ήταν παράδεισος. Θέλω να σας πω τέσσερα πράγματα που έμαθα από αυτή την ασθένεια, και ελπίζω να μην με ακούσετε απλώς. Ελπίζω να με αφουγκραστείτε».
Και συνέχισε: «Πρώτον, να ζείτε τώρα. Αυτή τη στιγμή. Στο παρόν. Είναι δύσκολο, αλλά έμαθα να το κάνω. Για χρόνια περιπλανιόμουν διανοητικά και χανόμουν στο μυαλό μου για μεγάλα χρονικά διαστήματα, βυθισμένος στην αυτολύπηση, την ντροπή και την αμφιβολία. Ξαναέπαιζα αποφάσεις, αμφισβητούσα τον εαυτό μου. “Δεν έπρεπε να το κάνω αυτό. Δεν έπρεπε ποτέ να κάνω εκείνο.” Τέλος. Από καθαρή ανάγκη επιβίωσης, αναγκάζομαι να μένω στο παρόν. Αλλά δεν θέλω να βρίσκομαι πουθενά αλλού. Το παρελθόν περιέχει μεταμέλειες. Το μέλλον παραμένει άγνωστο. Άρα, πρέπει να ζεις τώρα. Το παρόν είναι το μόνο που έχεις. Να το εκτιμάς. Να τιμάς κάθε στιγμή».
Ακόμη πρόσθεσε: «Δεύτερον, ερωτευτείτε. Όχι απαραίτητα με έναν άνθρωπο, αν και το προτείνω κι αυτό. Αλλά ερωτευτείτε κάτι. Βρείτε το πάθος σας, τη χαρά σας. Βρείτε αυτό που σας κάνει να θέλετε να σηκωθείτε το πρωί, που σας δίνει ώθηση όλη μέρα. Ερωτεύτηκα για πρώτη φορά όταν ήμουν περίπου στην ηλικία σας. Ερωτεύτηκα την υποκριτική. Αυτή η αγάπη τελικά με βοήθησε να ξεπεράσω τις πιο σκοτεινές ώρες, τις πιο σκοτεινές μέρες, την πιο σκοτεινή χρονιά μου. Ακόμα αγαπώ τη δουλειά μου, ακόμα την προσδοκώ, ακόμα θέλω να σταθώ μπροστά σε μια κάμερα και να παίξω τον ρόλο μου. Η δουλειά μου δεν με ορίζει, αλλά με ενθουσιάζει. Βρείτε κάτι που σας ενθουσιάζει. Βρείτε το μονοπάτι σας, τον σκοπό σας, το όνειρό σας. Και κυνηγήστε το. Πραγματικά κυνηγήστε το».
Η τρίτη συμβουλή του είναι να «επιλέγετε προσεκτικά τους φίλους σας» και η τέταρτη να «παλεύετε με κάθε ίχνος της ύπαρξής σας και με αξιοπρέπεια. Όταν αντιμετωπίζετε προκλήσεις, υγείας ή άλλες, να παλεύετε. Ποτέ να μην τα παρατάτε. Να παλεύετε μέχρι την τελευταία σας ανάσα. Αυτή η ασθένεια παίρνει σιγά-σιγά το σώμα μου, αλλά δεν θα πάρει ποτέ το πνεύμα μου».
Και έκλεισε λέγοντας: «Μπίλι και Τζόρτζια, είστε η καρδιά μου. Είστε τα πάντα για μένα. Καληνύχτα. Σας αγαπώ. Αυτές είναι οι τελευταίες μου λέξεις».
“I hope I've demonstrated that you can face anything, you can face the end of your days, you can face hell with dignity. Fight, girls, and hold your heads high. Billie and Georgia, you are my heart, you are my everything. Goodnight. I love you.— Netflix (@netflix) February 20, 2026
