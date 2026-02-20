Ο Έρικ Ντέιν έκανε γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο του «Euphoria» πριν πεθάνει
Ο ηθοποιός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε τους τελευταίους δέκα μήνες με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS)
Γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο του «Euphoria» έκανε ο Έρικ Ντέιν πριν φύγει από τη ζωή, όπως επιβεβαίωσε εκπρόσωπός του στο «People».
Ο ηθοποιός πέθανε την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, σε ηλικία 53 ετών, έπειτα από μάχη που έδωσε τους τελευταίους δέκα μήνες με την πλάγια μυατροφική σκλήρυνση (ALS).
Ο Ντέιν είχε μοιραστεί δημόσια τον περασμένο Απρίλιο τη διάγνωσή του, αναφέροντας στο ίδιο περιοδικό, ότι ήθελε να συνεχίσει την υποκριτική. Τότε είχε επιβεβαιωθεί ότι θα ξεκινούσε τα γυρίσματα για τον τρίτο κύκλο της σειράς στις 14 Απριλίου του 2025. «Νιώθω τυχερός που μπορώ να συνεχίσω να εργάζομαι και ανυπομονώ να επιστρέψω στο πλατό του "Euphoria" την επόμενη εβδομάδα», είχε δηλώσει τότε ο ίδιος.
Μετά την επιβεβαίωση του θανάτου του από την οικογένειά του, ο δημιουργός της σειράς, Σαμ Λέβινσον, απέτισε φόρο τιμής στον εκλιπόντα: «Με συγκλονίζει η απώλεια του αγαπημένου μας φίλου Έρικ. Ήταν τιμή να δουλέψω μαζί του. Η φιλία του ήταν δώρο. Η οικογένεια του Έρικ είναι στις προσευχές μας. Είθε η μνήμη του να είναι ευλογία».
Εκπρόσωπος του HBO πρόσθεσε: «Λυπούμαστε βαθιά για τον θάνατο του Έρικ Ντέιν. Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχος και η HBO είχε την τύχη να συνεργαστεί μαζί του σε τρεις σεζόν του "Euphoria". Οι σκέψεις μας είναι με τα αγαπημένα του πρόσωπα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή».
Ο Ντέιν ενσάρκωνε τον Καλ Τζέικομπς, πατέρα του Νέιτ Τζέικομπς (Τζέικομπ Ελόντι). Μετά το φινάλε της δεύτερης σεζόν τον Φεβρουάριο του 2022, είχε δηλώσει στο Variety ότι ο χαρακτήρας του θα επιστρέψει με μία «πορεία λύτρωσης». «Νομίζω ότι αυτή είναι η πορεία στην οποία βρίσκεται. Δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή του Καλ σε απομόνωση. Είναι δύσκολο να εντάξεις τον Καλ στην πλοκή όταν είναι στη φυλακή», είχε πει.
Σε συνέντευξή του στο E! News τον Ιούνιο, ο Ντέιν εξήγησε την απόφασή του να συνεχίσει να εργάζεται παρά τη διάγνωση: «Νιώθω υπέροχα όταν είμαι στη δουλειά. Φυσικά, υπήρξαν κάποιες αναποδιές, αλλά αισθάνομαι αρκετά καλά. Παραμένω αισιόδοξος, και στο τέλος της ημέρας αυτό είναι που μετράει».
Παράλληλα με τη συμμετοχή του στο «Euphoria», είχε εμφανιστεί και στην σειρά «Brilliant Minds», υποδυόμενος έναν πυροσβέστη, που δυσκολεύεται να ενημερώσει τη σύζυγό του για τη διάγνωση ALS. Σε διαδικτυακή συζήτηση τον Δεκέμβριο, ο Ντέιν περιέγραψε πόσο δύσκολο ήταν να αποστασιοποιηθεί από τον χαρακτήρα του, χαρακτηρίζοντας την εμπειρία «τόσο πραγματική» αλλά και «καταλυτική», για την οποία ένιωθε ευγνώμων.
Ο ηθοποιός είχε μιλήσει δημόσια για τις δυσκολίες που αντιμετώπιζε εν μέσω της μάχης του με την ALS: «Δεν έχω λόγο να είμαι πάντα σε καλή διάθεση, και κανείς δεν θα με κατηγορούσε αν ανέβαινα στο δωμάτιό μου, έμπαινα κάτω από τα σεντόνια και περνούσα τις επόμενες δύο εβδομάδες κλαίγοντας». Τόνιζε επίσης, τη σημασία της ευαισθητοποίησης γύρω από τη νόσο, λέγοντας ότι θέλει οι άνθρωποι να «ξεκινήσουν να εργάζονται για μια λύση» προκειμένου να γίνει πιο ποιοτική η ζωή όσο ζουν με την ασθένεια.
Eric Dane Filmed for the Upcoming Third Season of 'Euphoria' Before His Death https://t.co/JUYMYmmptA— People (@people) February 20, 2026
