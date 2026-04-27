Ο Μιλιτάο μπαίνει ξανά στο χειρουργείο και χάνει το Παγκόσμιο Κύπελλο
Χωρίς στον στόπερ της Ρεάλ Μαδρίτης πρέπει να κάνει τα πλάνα του για την Εθνική Βραζιλίας ο Κάρλο Αντσελότι καθώς τραυματίστηκε για μία ακόμη φορά
Ο Έντερ Μιλιτάο είναι η τελευταία μεγάλη απώλεια από το επερχόμενο Παγκόσμιο Κύπελλο ποδοσφαίρου που ξεκινά στις 14 Ιουνίου σε ΗΠΑ, Καναδά, Μεξικό.
Ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στη Φινλανδία όπου θα υποβληθεί σε επέμβαση στον δικέφαλο του αριστερού του ποδιού και θα μείνει εκτός δράσης για τους επόμενους πέντε μήνες.
Ο άσος της Ρεάλ Μαδρίτης είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις στον αγώνα με την Αλαβές για την 33η αγωνιστική της LaLiga και όπως αποδείχθηκε το πρόβλημα που είχε ήταν πολύ πιο σοβαρό και δεν είχε εκτιμηθεί σωστά.
Τελικά το ιατρικό τιμ έκρινε ότι δεν επιδέχεται θεραπείας και έτσι θα υποβληθεί σε επέμβαση προκειμένου να κλείσει η πληγή οριστικά (ουσιαστικά πρόκειται για υποτροπή σε παλαιότερο τραυματισμό).
Με τον χρόνο αποθεραπείας να υπολογίζεται σε πέντε μήνες, ο Μιλιάτο χάνει το Μουντιάλ 2026 και παλεύει για να προλάβει την έναρξη της σεζόν.
Ο άσος της Ρεαλ έχει υποστεί συνολικά επτά τραυματισμούς από το περασμένο Μουντιάλ του Κατάρ. Συνολικά μετρά περίπου 700 ημέρες απουσίας, διάστημα που ισοδυναμεί με δύο πλήρεις σεζόν. Μεταξύ των σοβαρότερων τραυματισμών που υπέστη ο Βραζιλιάνος αυτά τα σχεδόν τέσσερα χρόνια, περιλαμβάνονται οι δύο ρήξεις χιαστού τις σεζόν 2023-24 και 2024-25.
Ωστόσο, και κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν ο Μιλιτάο ταλαιπωρήθηκε από τραυματισμούς. Το Νοέμβριο κατά τη διάρκεια της διακοπής για τις εθνικές ομάδες, έμεινε εκτός για δύο εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον προσαγωγό του δεξιού ποδιού αγωνιζόμενος με την Εθνική Βραζιλίας, ενώ τον Δεκέμβριο στον αγώνα με τη Θέλτα, υπέστη ρήξη στον μηριαίο του αριστερού ποδιού (και που προκάλεσε τελικά την επέμβαση).
