Νέες εικόνες από το χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος» μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης λόγω τσιγάρου, επιβάτες έγιναν μούσκεμα

Το σύστημα πυρόσβεσης εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου – Οι επιβάτες προσπαθούσαν να καλυφθούν για να μην βραχούν

Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων.



Εξετάζονται ευθύνες Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.



Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.



Όπως διευκρινίζεται, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καθώς το σύστημα ενεργοποιήθηκε προληπτικά λόγω καπνού, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.



Αυξημένη κίνηση λόγω του πανηγυριού του Ταξιάρχη Το περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης, καθώς κάθε χρόνο, με αφορμή τη γιορτή του Ταξιάρχη στη Μυτιλήνη, χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν από και προς το νησί.



Ιδιαίτερα, πολλοί Ρομά επισκέπτονται τον Ναό του Ταξιάρχη, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τα δρομολόγια της περιόδου.



Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι ότι την Κυριακή αναχώρησαν περίπου 1.900 προσκυνητές από τη Μυτιλήνη στις 18:00, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στο μεγάλο πανηγύρι.