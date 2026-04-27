Νέες εικόνες από το χάος στο πλοίο «Νήσος Σάμος» μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης λόγω τσιγάρου, επιβάτες έγιναν μούσκεμα
Το σύστημα πυρόσβεσης εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου – Οι επιβάτες προσπαθούσαν να καλυφθούν για να μην βραχούν
Αναστάτωση επικράτησε στο επιβατηγό πλοίο Νήσος Σάμος, κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, όταν ομάδα επιβατών Ρομά άναψε τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο, με αποτέλεσμα να ενεργοποιηθεί το αυτόματο σύστημα πυρόσβεσης, προκαλώντας πανικό και υλικές ζημιές.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ το πλοίο βρισκόταν εν πλω, όταν οι συγκεκριμένοι επιβάτες παραβίασαν τους κανονισμούς ασφαλείας καπνίζοντας σε κλειστό χώρο.
Όπως φαίνεται στα νέα βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, ο καπνός ενεργοποίησε τους ανιχνευτές, θέτοντας σε λειτουργία το σύστημα πυρόσβεσης, το οποίο εκτόξευσε μεγάλες ποσότητες νερού στο εσωτερικό του πλοίου.
Η αιφνίδια εξέλιξη προκάλεσε αναστάτωση στους επιβάτες, με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα προκειμένου να ελέγξει την κατάσταση και να αποκαταστήσει την τάξη.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές στους χώρους του πλοίου.
@protothema.gr ❗️ Eπιβάτες έγιναν μούσκεμα μετά την ενεργοποίηση του συστήματος πυρόσβεσης λόγω τσιγάρου 🎥 Facebook: LesvosPost.com
Η αντίδραση της εταιρείαςΜέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη τοποθέτηση από την πλοιοκτήτρια εταιρεία για το περιστατικό, ωστόσο σύμφωνα με πηγές το σύστημα λειτούργησε κανονικά, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση ήταν αποτέλεσμα παραβίασης των κανονισμών από επιβάτες.
Παράλληλα, επισημάνθηκε ότι το πλήρωμα ακολούθησε όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες, διασφαλίζοντας την ασφάλεια των επιβαινόντων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν έχουν γίνει συλλήψεις μέχρι στιγμής, ωστόσο εξετάζεται το ενδεχόμενο επιβολής διοικητικών κυρώσεων στους επιβάτες που παραβίασαν τους κανονισμούς.
Όπως διευκρινίζεται, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, καθώς το σύστημα ενεργοποιήθηκε προληπτικά λόγω καπνού, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς.
Εξετάζονται ευθύνεςΔεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν έχει κινηθεί επίσημη διαδικασία ελέγχου από τις αρμόδιες αρχές, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες υπό τις οποίες ενεργοποιήθηκε το σύστημα πυρόσβεσης.
Αυξημένη κίνηση λόγω του πανηγυριού του ΤαξιάρχηΤο περιστατικό σημειώθηκε σε περίοδο αυξημένης επιβατικής κίνησης, καθώς κάθε χρόνο, με αφορμή τη γιορτή του Ταξιάρχη στη Μυτιλήνη, χιλιάδες προσκυνητές ταξιδεύουν από και προς το νησί.
Ιδιαίτερα, πολλοί Ρομά επισκέπτονται τον Ναό του Ταξιάρχη, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά τα δρομολόγια της περιόδου.
Ενδεικτικό της αυξημένης κίνησης είναι ότι την Κυριακή αναχώρησαν περίπου 1.900 προσκυνητές από τη Μυτιλήνη στις 18:00, ολοκληρώνοντας την παρουσία τους στο μεγάλο πανηγύρι.
