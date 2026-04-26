Γυναίκα άρπαζε μπουκάλια κρασιού μετά τους πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, δείτε βίντεο
Μια γυναίκα καταγράφηκε από κάμερες να αρπάζει μπουκάλια κρασιού από τραπέζια κατά τη διάρκεια της χαοτικής κατάστασης που ακολούθησε τον πυροβολισμούς στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου.

Ενώ πλήθος δημοσιογράφων και άλλων καλεσμένων εγκατέλειπαν βιαστικά την αίθουσα δεξιώσεων, μια άγνωστη ξανθιά γυναίκα που φορούσε ένα μαύρο γούνινο παλτό κατευθύνθηκε κατευθείαν προς ένα τραπέζι και πήρε δύο μπουκάλια.

Μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί αν η συγκεκριμένη γυναίκα ήταν δημοσιογράφος ή κάποια άλλη καλεσμένη, σύμφωνα με την New York Post. Το βίντεο με την αρπαγή των κρασιών έγινε γρήγορα viral.

«Λοιπόν, ορίστε δημοσιογράφοι που κλέβουν μπουκάλια κρασιού: αυτή είναι η πραγματική φύση του Τύπου! Αηδιαστικό!», έγραψε ένας χρήστης, δημοσιεύοντας το βίντεο. «Τι αναίδεια! Μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δημοσιογράφοι κλέβουν μπουκάλια αλκοόλ στην ίδια αίθουσα όπου βρισκόταν και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ», έγραψε άλλος χρήστης.

«Πώς είναι αυτό κλοπή; Ήταν τοποθετημένα στα τραπέζια για το δείπνο. Προορίζονταν για κατανάλωση. Όλα είχαν ήδη πληρωθεί», έγραψε ένας άλλος. «Φίλε, πλήρωσαν πάνω από 350 δολάρια το άτομο και η βραδιά ακυρώθηκε νωρίς, οπότε η επιστροφή του φόρου για το δωρεάν κρασί είναι απολύτως δίκαιη», έγραψε άλλος χρήστης.

Άλλοι παρευρισκόμενοι πιάστηκαν επίσης να βγαίνουν από την αίθουσα με μπουκάλια κρασί, αφού το χάος κατέκλυσε το δείπνο στην Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.
Σχετικά Άρθρα

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Η Ελλάδα στην ελίτ της παγκόσμιας αγωνιστικής ποδηλασίας δρόμου

Η 5η έκδοση του Γύρου φέρνει στην Ελλάδα κορυφαίες επαγγελματικές ομάδες, διεθνή τηλεοπτική προβολή και ένα αγωνιστικό επίπεδο που επιβεβαιώνει τη συνεχή αναβάθμιση της διοργάνωσης.

