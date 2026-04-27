Μαρία Κωνσταντάκη: Έκανα πρωινό ραδιόφωνο, ήμουν με την τσίμπλα στο μάτι και έπρεπε να το παίξουμε ότι ήμασταν παρέα
Υπήρχαν μαχαιρώματα όχι μόνο από αυτούς, και από εμένα ενδεχομένως, είπε η ηθοποιός
Σε μία συνεργασία του παρελθόντος αναφέρθηκε η Μαρία Κωνσταντάκη, εξηγώντας τη δυσκολία όταν συμμετείχε σε πρωινή ραδιοφωνική εκπομπή και έπρεπε να προσποιείται ότι είχε φιλικές σχέσεις με τους συνεργάτες της, κάτι που δεν ίσχυε στην πραγματικότητα.
Η ηθοποιός έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 27 Απριλίου, σχολιάζοντας πόσο σημαντική είναι η καλή επικοινωνία σε μία επαγγελματική σχέση.
Περιγράφοντας μία δυσάρεστη συνεργασία της, η Μαρία Κωνσταντάκη μίλησε για το ραδιόφωνο και τις προκλήσεις που είχε αντιμετωπίσει, όταν δεν είχε χημεία με την τότε ομάδα της. Όπως είπε: «Έχει τύχει στα πρώτα χρόνια που έκανα ραδιόφωνο να μην είναι καθόλου καλή η συνεργασία, ήταν πρωινό και πιστέψτε με ήταν η χειρότερη περίοδος της ζωής μου, γιατί ξύπναγα και με την τσίμπλα στο μάτι, έπρεπε να το παίξουμε ότι ήμασταν παρέα, δεν ήμασταν παρέα, υπήρχαν μαχαιρώματα όχι μόνο από αυτούς και από εμένα ενδεχομένως, οπότε δεν ήταν καθόλου ευχάριστο. Γενικά είναι ωραίο να υπάρχει καλή επικοινωνία».
Δείτε το βίντεο
Δείτε το βίντεο
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα