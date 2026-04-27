«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ, δείτε βίντεο
«Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα»: Η κόρη του Χρήστου Κόντη πανηγυρίζει για το Κύπελλο του ΟΦΗ, δείτε βίντεο
Ο προπονητής της κρητικής ομάδας μετά την κατάκτηση ενός ιστορικού τροπαίου, πανηγύρισε με την οικογένειά του, χορεύοντας μάλιστα με τις κόρες του
Ο Χρήστος Κόντης έγραψε ιστορία με πολλούς τρόπους το βράδυ του Σαββάτου, καθώς με την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδος οδήγησε τον ΟΦΗ μόλις στο δεύτερο τρόπαιο της 100χρονης ιστορίας του. Και την ίδια στιγμή μπήκε στο κλειστό κλαμπ των τεχνικών που έχουν πάρει το Κύπελλο με δύο διαφορετικές ομάδες, αφού το «σήκωσε» και το 2024 με τον Παναθηναϊκό.
Στο πλευρό του Ελληνα τεχνικού στο πολύ μεγάλο ματς του Πανθεσσαλικού κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν φυσικά η οικογένειά του και συγκεκριμένα οι κόρες του που βρίσκονται πάντα στο πλευρό του. Η Ζωή Κόντη, μια από τις κόρες του προπονητή του ΟΦΗ, ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο από την δική της οπτική στο πώς έζησε την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα της Κρήτης. Στο φινάλε μάλιστα πανηγύρισαν όλοι μαζί και έγραψε: «Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα!».
Μαζί ήταν φυσικά και η μικρότερη κόρη του Χρήστου Κόντη, Σίλια, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του.
Δείτε το βίντεο:
Ξεχωριστές ήταν και οι εικόνες που μοιράστηκε η Ζωή Κόντη από το βράδυ του Σαββάτου.
Δείτε:
Ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τις οικογενειακές στιγμές μετά το φινάλε του τελικού λέγοντας: «Ήταν ένα μικρό πάρτι. Μιλάμε καθημερινά με τις κόρες μου. Οι κόρες πάντα αγαπάνε τους μπαμπάδες κι είναι κοντά τους. Όχι πως δεν αγαπάνε τη μαμά τους, αλλά υπάρχει μια αδυναμία. Ο θείος μου και η αδερφή μου ήταν επίσης στο γήπεδο».
Στο πλευρό του Ελληνα τεχνικού στο πολύ μεγάλο ματς του Πανθεσσαλικού κόντρα στον ΠΑΟΚ ήταν φυσικά η οικογένειά του και συγκεκριμένα οι κόρες του που βρίσκονται πάντα στο πλευρό του. Η Ζωή Κόντη, μια από τις κόρες του προπονητή του ΟΦΗ, ανέβασε ένα συγκινητικό βίντεο από την δική της οπτική στο πώς έζησε την κατάκτηση του Κυπέλλου από την ομάδα της Κρήτης. Στο φινάλε μάλιστα πανηγύρισαν όλοι μαζί και έγραψε: «Μπαμπάκα μου, τόσο υπερήφανη για εσένα!».
Μαζί ήταν φυσικά και η μικρότερη κόρη του Χρήστου Κόντη, Σίλια, όπως και άλλα μέλη της οικογένειάς του.
Δείτε το βίντεο:
@zoekonti
babaka mou toso perifani gia sena🤍 #greekcup #ofi #mpesfy♬ original sound - Thunderstruck
Δείτε:
Ο ίδιος ο Χρήστος Κόντης μίλησε για τις οικογενειακές στιγμές μετά το φινάλε του τελικού λέγοντας: «Ήταν ένα μικρό πάρτι. Μιλάμε καθημερινά με τις κόρες μου. Οι κόρες πάντα αγαπάνε τους μπαμπάδες κι είναι κοντά τους. Όχι πως δεν αγαπάνε τη μαμά τους, αλλά υπάρχει μια αδυναμία. Ο θείος μου και η αδερφή μου ήταν επίσης στο γήπεδο».
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
