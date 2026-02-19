Ματίνα Νικολάου: Όταν ξεκίνησα την εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά είχα άγνοια κινδύνου
Ματίνα Νικολάου: Όταν ξεκίνησα την εκπομπή με τον Νίκο Μουτσινά είχα άγνοια κινδύνου
Δεν είχα στον νου ότι βγαίνω στην τηλεόραση, πρόσθεσε η ηθοποιός
Τα πρώτα της βήματα στην τηλεόραση θυμήθηκε η Ματίνα Νικολάου. Η ηθοποιός είχε κάνει την εμφάνισή της στο μέσο, υποδυόμενη τη Βάνια στην εκπομπή του Νίκου Μουτσινά «Καλό μεσημεράκι».
Έχοντας εμπειρία μόνο από το θέατρο και όχι από τα τηλεοπτικά πλατό, είχε άγνοια κινδύνου. Αυτό που αισθανόταν ήταν πως βρίσκεται σε έναν χώρο περιτριγυρισμένη από φίλους με διάθεση να πειράξουνι τον παρουσιαστή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η Ματίνα Νικολάου ανέφερε: «Ο τρόπος που συνεργαστήκαμε με τον Νίκο ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο για μένα. Παίζοντας τόσα χρόνια στο θέατρο, ήταν άλλη η διεργασία. Ξεκινήσαμε με τον Νίκο σε παραστάσεις και όταν πήγα στην εκπομπή είχα άγνοια κινδύνου. Οπότε μπήκα με πάρα πολλή χαρά σε όλο αυτό και περάσαμε παρά πολύ όμορφα χρόνια. Ο ρόλος της Βάνιας ήταν στην παράσταση ''Κοκομπλόκο'' που με έβριζε ο Νίκος. Μου έλεγε ''παίζουμε όλοι δύο ώρες πάνω στη σκηνή και έρχεσαι εσύ προς το τέλος και γελάει ο κόσμος''».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μοιράστηκε πως βρισκόμενη στο πλατό της εκπομπής ένιωθε πως είναι σε παιδική χαρά, αφού απολάμβανε τις στιγμές που περνούσε με τους συντελεστές. «Μου λείπει η τηλεόραση. Όταν πήγαινα εκεί το πρωί και ετοιμαζόμουν δεν είχα στον νου ότι βγαίνω στην τηλεόραση. Είχα στον νου μου ότι είμαι με την παρέα και κάνουμε πλάκα και ότι θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον Νίκο να μην ξέρει τι να πει. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Οπότε ήταν παιδική χαρά. Εκεί ήμουν ηθοποιός και η δυσκολία μου ήταν να κρατήσω τον ρόλο μου με ό,τι συνέβαινε. Ας πούμε εκεί με τον πόλεμο, με τα Τέμπη εγώ δυσκολευόμουν πάρα πολύ να βγω και να είμαι έτσι», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Έχοντας εμπειρία μόνο από το θέατρο και όχι από τα τηλεοπτικά πλατό, είχε άγνοια κινδύνου. Αυτό που αισθανόταν ήταν πως βρίσκεται σε έναν χώρο περιτριγυρισμένη από φίλους με διάθεση να πειράξουνι τον παρουσιαστή.
Καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου, η Ματίνα Νικολάου ανέφερε: «Ο τρόπος που συνεργαστήκαμε με τον Νίκο ήταν ένα πολύ ωραίο δώρο για μένα. Παίζοντας τόσα χρόνια στο θέατρο, ήταν άλλη η διεργασία. Ξεκινήσαμε με τον Νίκο σε παραστάσεις και όταν πήγα στην εκπομπή είχα άγνοια κινδύνου. Οπότε μπήκα με πάρα πολλή χαρά σε όλο αυτό και περάσαμε παρά πολύ όμορφα χρόνια. Ο ρόλος της Βάνιας ήταν στην παράσταση ''Κοκομπλόκο'' που με έβριζε ο Νίκος. Μου έλεγε ''παίζουμε όλοι δύο ώρες πάνω στη σκηνή και έρχεσαι εσύ προς το τέλος και γελάει ο κόσμος''».
Δείτε το βίντεο
Η ηθοποιός μοιράστηκε πως βρισκόμενη στο πλατό της εκπομπής ένιωθε πως είναι σε παιδική χαρά, αφού απολάμβανε τις στιγμές που περνούσε με τους συντελεστές. «Μου λείπει η τηλεόραση. Όταν πήγαινα εκεί το πρωί και ετοιμαζόμουν δεν είχα στον νου ότι βγαίνω στην τηλεόραση. Είχα στον νου μου ότι είμαι με την παρέα και κάνουμε πλάκα και ότι θέλουμε να φέρουμε σε δύσκολη θέση τον Νίκο να μην ξέρει τι να πει. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Οπότε ήταν παιδική χαρά. Εκεί ήμουν ηθοποιός και η δυσκολία μου ήταν να κρατήσω τον ρόλο μου με ό,τι συνέβαινε. Ας πούμε εκεί με τον πόλεμο, με τα Τέμπη εγώ δυσκολευόμουν πάρα πολύ να βγω και να είμαι έτσι», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα