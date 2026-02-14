Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με το πρόβλημα ήχου στην ερμηνεία του αδερφού του στον Β' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με το πρόβλημα ήχου στην ερμηνεία του αδερφού του στον Β' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; αναρωτήθηκε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του μετά την εμφάνιση του Good Job Nicky
Σε ένα ξέσπασμα μέσω των social media προχώρησε ο Χάρης Βαρθακούρης, ενώ παρακολουθούσε την εμφάνιση του αδερφού του στον Β' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision.
Ο Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής.
Ωστόσο, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν μπόρεσε να τον απολαύσει, όπως θα ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο. Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με το τεχνικό ζήτημα έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία σχολίασε: «Γ...ώ τον ήχο σας. Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!».
Δείτε τις αναρτήσεις του
Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' ελληνικό ημιτελικό
Ο Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής.
Ωστόσο, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν μπόρεσε να τον απολαύσει, όπως θα ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο. Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με το τεχνικό ζήτημα έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία σχολίασε: «Γ...ώ τον ήχο σας. Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!».
Δείτε τις αναρτήσεις του
Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' ελληνικό ημιτελικό
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα