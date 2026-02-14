Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με το πρόβλημα ήχου στην ερμηνεία του αδερφού του στον Β' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision

Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; αναρωτήθηκε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του μετά την εμφάνιση του Good Job Nicky