Βαρθακούρης: Ενοχλημένος με το πρόβλημα ήχου στην ερμηνεία του αδερφού του στον Β' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision
Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; αναρωτήθηκε ο τραγουδιστής σε ανάρτησή του μετά την εμφάνιση του Good Job Nicky

Σε ένα ξέσπασμα μέσω των social media προχώρησε ο Χάρης Βαρθακούρης, ενώ παρακολουθούσε την εμφάνιση του αδερφού του στον Β' ελληνικό ημιτελικό της Eurovision.

Ο Good Job Nicky ανέβηκε στη σκηνή το βράδυ της Παρασκευής 13 Φεβρουαρίου για να ερμηνεύσει το κομμάτι Dark Side of the Moon, καταφέρνοντας να κερδίσει το «εισιτήριο» για τον τελικό της Κυριακής.

Ωστόσο, ο Χάρης Βαρθακούρης δεν μπόρεσε να τον απολαύσει, όπως θα ήθελε, λόγω προβλήματος που σύμφωνα με τον ίδιο υπήρχε με τον ήχο. Εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του με το τεχνικό ζήτημα έκανε μία ανάρτηση στο X στην οποία σχολίασε: «Γ...ώ τον ήχο σας. Μα δεν μπορούν να μας δώσουν ήχο από την κονσόλα; Είναι σαν να έχει πάει φίλος και με παίρνει από το κινητό του!».

Δείτε τις αναρτήσεις του

Η εμφάνιση του Good Job Nicky στον Β' ελληνικό ημιτελικό 

