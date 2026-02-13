Ανεμοδαρμένα Ύψη: Σκάναραν το δέρμα της Μάργκοτ Ρόμπι για να φτιάξουν τη ροζ επένδυση των τοίχων στο δωμάτιό της
GALA
Ανεμοδαρμένα Ύψη Μάργκοτ Ρόμπι Ταινία δωμάτιο

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Σκάναραν το δέρμα της Μάργκοτ Ρόμπι για να φτιάξουν τη ροζ επένδυση των τοίχων στο δωμάτιό της

Η σκηνοθέτιδα του φιλμ αποκάλυψε ότι μέρος των σκηνικών της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς βασίστηκε σε ψηφιακά αντίγραφα του δέρματος της πρωταγωνίστριας

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Σκάναραν το δέρμα της Μάργκοτ Ρόμπι για να φτιάξουν τη ροζ επένδυση των τοίχων στο δωμάτιό της
Ιωάννα Μαρίνου
Μια αποκάλυψη για το ροζ χρώμα στους τοίχους του δωματίου της ηρωίδας που υποδύεται η Μάργκοτ Ρόμπι στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» έκανε η σκηνοθέτιδα της ταινίας, αποκαλύπτοντας ότι σκάναραν το δέρμα της ηθοποιού για να αποδοθεί η τελική απόχρωση και υφή.

Η σκηνοθέτιδα, Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι μέρος των σκηνικών της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς βασίστηκε σε ψηφιακά αντίγραφα του δέρματος της πρωταγωνίστριας, δίνοντας μια ιδιαίτερη αισθητική στο υπνοδωμάτιο της Κάθριν και στους χώρους της έπαυλης Λίντον.

Η ταινίαμ, που αποτελεί τη νέα διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Έλορντι πρωταγωνιστούν στο φιλμ, στους ρόλους της Κάθριν και του Χίθκλιφ.

Η Φένελ  γνωστοποίησε ότι το παστέλ ροζ υπνοδωμάτιο της Κάθριν κατασκευάστηκε από σαρώσεις του πραγματικού δέρματος της Ρόμπι. «Της ζητήσαμε να μας στείλει σαρώσεις με τις φλέβες και τις φακίδες της. Στη συνέχεια τις εκτυπώσαμε σε μετάξι, το υλικό καλύφθηκε με λάτεξ από πάνω, ώστε η επιφάνεια να μπορεί να δίνει την αίσθηση ότι “ιδρώνει”», ανέφερε η σκηνοθέτιδα κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. «Με την πρώτη ματιά, δεν βλέπεις τίποτα από αυτά. Είναι απλώς ένα όμορφο ροζ δωμάτιο» πρόσθεσε.

Ανεμοδαρμένα Ύψη: Σκάναραν το δέρμα της Μάργκοτ Ρόμπι για να φτιάξουν τη ροζ επένδυση των τοίχων στο δωμάτιό της
Το ροζ υπνοδωμάτιο της Κάθριν στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ίδια εξήγησε ότι η επιλογή αυτή λειτουργεί συμβολικά για την κατάσταση της ηρωίδας μετά τον γάμο της. «Είναι μια οπτική αναπαράσταση του πώς είναι να σε κάνουν σύζυγο. Να σε μετατρέπουν σε αντικείμενο ομορφιάς, σε συλλεκτικό αντικείμενο» δήλωσε.

Η Φένελ έχει συνδέσει το ροζ χρώμα στο δωμάτιο με την κατάσταση της Κάθριν μετά τον γάμο της: έναν χώρο που οπτικά είναι όμορφος, αλλά στην ουσία αποτυπώνει τη μετατροπή της σε «αντικείμενο ομορφιάς». Δηλαδή, το ροζ λειτουργεί ως αισθητικός συμβολισμός της θηλυκότητας που περιορίζεται και εκτίθεται.

Δείτε το τρέιλερ

Κλείσιμο
"Wuthering Heights" | Official Trailer

Το στοιχείο της «υγρασίας στους τοίχους» δεν περιορίζεται στο υπνοδωμάτιο, καθώς και η τραπεζαρία της οικογένειας Λίντον εμφανίζεται να στάζει υγρασία. Η Μάργκοτ Ρόμπι, μιλώντας στο περιοδικό Architectural Digest, ανέφερε: «Νομίζω ότι το αγαπημένο μου στοιχείο στο δωμάτιο είναι ότι οι τοίχοι είναι σαν να ιδρώνουν, αλλά με έναν πολύ όμορφο τρόπο».

Οι πρώτες κριτικές εστιάζουν στην έντονη ερωτική διάσταση της ταινίας. Η Telegraph χαρακτήρισε το φιλμ «κραυγαλέο, ρευστό και άγριο», ενώ το Rolling Stone το περιέγραψε ως την «πιο ερωτική» λογοτεχνική μεταφορά που έχει γίνει. Υπάρχουν, ωστόσο, και αρνητικές αξιολογήσεις, με το Collider να κάνει λόγο για «κουραστικές ερωτικές σκηνές που διαρκούν περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε».
Ιωάννα Μαρίνου

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

METRO Cash & Carry: Δυναμική παρουσία στη HORECA με ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε επαγγελματία

Με 50 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, ολοκληρωμένες λύσεις, εξειδικευμένη υποστήριξη και χιλιάδες προϊόντα για τις επιχειρήσεις στον κλάδο της εστίασης και της φιλοξενίας, τα METRO Cash & Carry είναι ο απόλυτος One Stop Shop προορισμός.

HORECA 2026: Καινοτόμες ψηφιακές λύσεις και σύγχρονα εργαλεία συναλλαγών που ενισχύουν κάθε επιχείρηση

Στη φετινή διοργάνωση η NBG Pay και η EDPS παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα ψηφιακών συναλλαγών για κάθε επαγγελματία που αναζητά σύγχρονες και ευέλικτες λύσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης