Ανεμοδαρμένα Ύψη: Σκάναραν το δέρμα της Μάργκοτ Ρόμπι για να φτιάξουν τη ροζ επένδυση των τοίχων στο δωμάτιό της
Η σκηνοθέτιδα του φιλμ αποκάλυψε ότι μέρος των σκηνικών της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς βασίστηκε σε ψηφιακά αντίγραφα του δέρματος της πρωταγωνίστριας
Μια αποκάλυψη για το ροζ χρώμα στους τοίχους του δωματίου της ηρωίδας που υποδύεται η Μάργκοτ Ρόμπι στα «Ανεμοδαρμένα Ύψη» έκανε η σκηνοθέτιδα της ταινίας, αποκαλύπτοντας ότι σκάναραν το δέρμα της ηθοποιού για να αποδοθεί η τελική απόχρωση και υφή.
Η σκηνοθέτιδα, Έμεραλντ Φένελ αποκάλυψε ότι μέρος των σκηνικών της νέας κινηματογραφικής μεταφοράς βασίστηκε σε ψηφιακά αντίγραφα του δέρματος της πρωταγωνίστριας, δίνοντας μια ιδιαίτερη αισθητική στο υπνοδωμάτιο της Κάθριν και στους χώρους της έπαυλης Λίντον.
Η ταινίαμ, που αποτελεί τη νέα διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, κάνει πρεμιέρα στις κινηματογραφικές αίθουσες του Ηνωμένου Βασιλείου στις 13 Φεβρουαρίου, μία ημέρα πριν από την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου. Η Μάργκοτ Ρόμπι και ο Τζέικομπ Έλορντι πρωταγωνιστούν στο φιλμ, στους ρόλους της Κάθριν και του Χίθκλιφ.
Η Φένελ γνωστοποίησε ότι το παστέλ ροζ υπνοδωμάτιο της Κάθριν κατασκευάστηκε από σαρώσεις του πραγματικού δέρματος της Ρόμπι. «Της ζητήσαμε να μας στείλει σαρώσεις με τις φλέβες και τις φακίδες της. Στη συνέχεια τις εκτυπώσαμε σε μετάξι, το υλικό καλύφθηκε με λάτεξ από πάνω, ώστε η επιφάνεια να μπορεί να δίνει την αίσθηση ότι “ιδρώνει”», ανέφερε η σκηνοθέτιδα κατά τη διάρκεια προβολής της ταινίας στο Βρετανικό Ινστιτούτο Κινηματογράφου. «Με την πρώτη ματιά, δεν βλέπεις τίποτα από αυτά. Είναι απλώς ένα όμορφο ροζ δωμάτιο» πρόσθεσε.
Η ίδια εξήγησε ότι η επιλογή αυτή λειτουργεί συμβολικά για την κατάσταση της ηρωίδας μετά τον γάμο της. «Είναι μια οπτική αναπαράσταση του πώς είναι να σε κάνουν σύζυγο. Να σε μετατρέπουν σε αντικείμενο ομορφιάς, σε συλλεκτικό αντικείμενο» δήλωσε.
Η Φένελ έχει συνδέσει το ροζ χρώμα στο δωμάτιο με την κατάσταση της Κάθριν μετά τον γάμο της: έναν χώρο που οπτικά είναι όμορφος, αλλά στην ουσία αποτυπώνει τη μετατροπή της σε «αντικείμενο ομορφιάς». Δηλαδή, το ροζ λειτουργεί ως αισθητικός συμβολισμός της θηλυκότητας που περιορίζεται και εκτίθεται.
Δείτε το τρέιλερ
Το στοιχείο της «υγρασίας στους τοίχους» δεν περιορίζεται στο υπνοδωμάτιο, καθώς και η τραπεζαρία της οικογένειας Λίντον εμφανίζεται να στάζει υγρασία. Η Μάργκοτ Ρόμπι, μιλώντας στο περιοδικό Architectural Digest, ανέφερε: «Νομίζω ότι το αγαπημένο μου στοιχείο στο δωμάτιο είναι ότι οι τοίχοι είναι σαν να ιδρώνουν, αλλά με έναν πολύ όμορφο τρόπο».
Οι πρώτες κριτικές εστιάζουν στην έντονη ερωτική διάσταση της ταινίας. Η Telegraph χαρακτήρισε το φιλμ «κραυγαλέο, ρευστό και άγριο», ενώ το Rolling Stone το περιέγραψε ως την «πιο ερωτική» λογοτεχνική μεταφορά που έχει γίνει. Υπάρχουν, ωστόσο, και αρνητικές αξιολογήσεις, με το Collider να κάνει λόγο για «κουραστικές ερωτικές σκηνές που διαρκούν περισσότερο απ’ όσο θα έπρεπε».
