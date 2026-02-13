Η ανανέωση της Χάρτας Διαφορετικότητας από τη bwin Greece αντανακλά εκ νέου τη δέσμευσή του βραβευμένου brand να προσφέρει ένα δίκαιο εργασιακό περιβάλλον.
Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί έχει τόσο καλή χημεία με τον Τζέικομπ Ελόρντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί έχει τόσο καλή χημεία με τον Τζέικομπ Ελόρντι στα Ανεμοδαρμένα Ύψη
Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Τζέικομπ πρόσθεσε η ηθοποιός
Η Μάργκοτ Ρόμπι εξήγησε γιατί «κούμπωσε» τόσο γρήγορα με τον Τζέικομπ Ελόρντι στα γυρίσματα του «Wuthering Heights» (Ανεμοδαρμένα Ύψη), περιγράφοντας τη δυναμική τους στο σετ ως ιδιαίτερα έντονη και συνδεδεμένη όχι μόνο με τη δουλειά, αλλά και με μια κοινή προσωπική αφετηρία.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Fandango, η Ρόμπι είχε παραδεχτεί ότι όταν συνεργάζεται δένεται πολύ με τους ανθρώπους γύρω της και δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί όταν ένα πρότζεκτ τελειώνει. «Νιώθω εξαρτημένη από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και αγαπάω τόσο πολύ τους πάντες και είμαι πάντα αυτός ο άνθρωπος που συντρίβεται όταν τελειώνει μια δουλειά και δεν θέλω ποτέ να τελειώσει», είπε. Όπως περιέγραψε, αυτό φάνηκε έντονα και στη συνεργασία της με τον Έλορντι: «Έπιασα τον εαυτό μου να κοιτάζω γύρω για να δω πού ήταν. Ήμουν πραγματικά ανήσυχη και “ξεκρέμαστη”. Και ένιωθα αρκετά χαμένη, σαν παιδί χωρίς την κουβέρτα του ή κάτι τέτοιο».
To τρέιλερ της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη
Η ίδια αποδίδει μέρος της άμεσης οικειότητας και στο ότι μοιράζονται κοινές ρίζες στην Αυστραλία. Στην τελευταία ημέρα προώθησης της ταινίας, μιλώντας στο Refinery29 Australia στο κόκκινο χαλί, η Ρόμπι δήλωσε: «Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Τζέικομπ». Και πρόσθεσε, εξηγώντας τι λειτούργησε ως «γέφυρα» από την πρώτη στιγμή: «Είμαστε και οι δύο από το Κουίνσλαντ, οπότε νομίζω ότι τα βρήκαμε αμέσως σε αυτό το επίπεδο», σημειώνοντας ότι έχουν τις ίδιες ρίζες.
Η Ρόμπι υπογράμμισε ακόμη ότι η εμπειρία της παραγωγής δεν ήταν θετική μόνο λόγω του Ελόρντι, αλλά και λόγω του συνολικού δημιουργικού πλαισίου, από το σενάριο μέχρι την ομάδα που βρισκόταν γύρω τους. «Και είχαμε ένα καταπληκτικό σενάριο και ένα καταπληκτικό συνεργείο, μια καταπληκτική ομάδα γύρω μας, απλώς όλοι περάσαμε τόσο καλά κάνοντας αυτή την ταινία», είπε.
Σε παλαιότερη συνέντευξή της στο Fandango, η Ρόμπι είχε παραδεχτεί ότι όταν συνεργάζεται δένεται πολύ με τους ανθρώπους γύρω της και δυσκολεύεται να αποσυνδεθεί όταν ένα πρότζεκτ τελειώνει. «Νιώθω εξαρτημένη από τους ανθρώπους με τους οποίους δουλεύω και αγαπάω τόσο πολύ τους πάντες και είμαι πάντα αυτός ο άνθρωπος που συντρίβεται όταν τελειώνει μια δουλειά και δεν θέλω ποτέ να τελειώσει», είπε. Όπως περιέγραψε, αυτό φάνηκε έντονα και στη συνεργασία της με τον Έλορντι: «Έπιασα τον εαυτό μου να κοιτάζω γύρω για να δω πού ήταν. Ήμουν πραγματικά ανήσυχη και “ξεκρέμαστη”. Και ένιωθα αρκετά χαμένη, σαν παιδί χωρίς την κουβέρτα του ή κάτι τέτοιο».
To τρέιλερ της ταινίας Ανεμοδαρμένα Ύψη
Η ίδια αποδίδει μέρος της άμεσης οικειότητας και στο ότι μοιράζονται κοινές ρίζες στην Αυστραλία. Στην τελευταία ημέρα προώθησης της ταινίας, μιλώντας στο Refinery29 Australia στο κόκκινο χαλί, η Ρόμπι δήλωσε: «Μου άρεσε πολύ να δουλεύω με τον Τζέικομπ». Και πρόσθεσε, εξηγώντας τι λειτούργησε ως «γέφυρα» από την πρώτη στιγμή: «Είμαστε και οι δύο από το Κουίνσλαντ, οπότε νομίζω ότι τα βρήκαμε αμέσως σε αυτό το επίπεδο», σημειώνοντας ότι έχουν τις ίδιες ρίζες.
Η Ρόμπι υπογράμμισε ακόμη ότι η εμπειρία της παραγωγής δεν ήταν θετική μόνο λόγω του Ελόρντι, αλλά και λόγω του συνολικού δημιουργικού πλαισίου, από το σενάριο μέχρι την ομάδα που βρισκόταν γύρω τους. «Και είχαμε ένα καταπληκτικό σενάριο και ένα καταπληκτικό συνεργείο, μια καταπληκτική ομάδα γύρω μας, απλώς όλοι περάσαμε τόσο καλά κάνοντας αυτή την ταινία», είπε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα