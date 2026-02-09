To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ένταση ανάμεσα σε Μάνο και Σταύρο στο Survivor: Κάνει σαν μωρό, δεν μπορεί να λύσει ούτε έναν κόμπο και φταίω εγώ
Δείτε το σχετικό βίντεο από το νέο επεισόδιο του ριάλιτι επιβίωσης
Ένταση σημειώθηκε στο καινούργιο επεισόδιο του Survivor ανάμεσα στον Σταύρο και τον Μάνο. Ο πρώτος στράφηκε κατά των συμπαικτών του μετά την ήττα του στον στίβο μάχης, υποστηρίζοντας ότι του μιλούσαν πολλά άτομα ταυτόχρονα, μπερδεύοντάς τον.
«Μη φωνάζετε δέκα άτομα στα αυτιά μου. Ακριβώς επειδή βλέπεις ότι παιδεύομαι, ένας να μου πει κάτι. Δέκα φωνές... Εγώ πώς άκουγα δέκα άτομα; Το έχω πει από την αρχή ότι θέλω να μου μιλάει στο run ένα άτομο», είπε αρχικά ο Σταύρος.
Αφού επενέβη ο Μιχάλης Σηφάκης για να ηρεμήσει την κατάσταση ανάμεσα στους «Επαρχιώτες», ο Μάνος είπε ειρωνικά στον Σταύρο: «Εγώ φταίω που έχασες». Όταν ο Μιχάλης Σηφάκης επενέβη για μία ακόμη φορά, ο Μάνος τόνισε: «Εγώ φταίω πού έχασες; Κάνει σαν μωρό. Δεν μπορεί να λύσει ούτε ένα κόμπο και φταίω εγώ».
