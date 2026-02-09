Ο Κρις Μπράουν κατακεραυνώνει τον Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl: Νομίζω ότι με χρειάζονται
GALA
Κρις Μπράουν Bad Bunny Super Bowl Halftime

Ο Κρις Μπράουν κατακεραυνώνει τον Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl: Νομίζω ότι με χρειάζονται

Ο 36χρονος τραγουδιστής σχολίασε την παρουσία του Πορτορικανού καλλιτέχνη με μία ανάρτηση

Ο Κρις Μπράουν κατακεραυνώνει τον Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl: Νομίζω ότι με χρειάζονται
4 ΣΧΟΛΙΑ
Τον Bad Bunny κατακεραύνωσε ο Κρις Μπράουν μετά την εμφάνισή του στο halftime show του Super Bowl. Ο 36χρονος τραγουδιστής δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται από το σόου που παρουσίασε ο συνάδελφός του, αφού μέσα από μία ανάρτηση δήλωσε ότι τον έχουν ανάγκη.

«Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε… ότι με χρειάζονται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κρις Μπράουν σε Instagram Story του. Ο Κρις Μπράουν έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση λίγα λεπτά μετά την εκρηκτική εμφάνιση του Bad Bunny στο halftime show, η οποία ήταν αφιερωμένη στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο.

Ο Bad Bunny, που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά, ξεσήκωσε το κοινό με κομμάτια όπως τα «Monaco», «Yo Perreo Sola» και «Tití Me Preguntó», ενώ γύρω του χόρευαν λαμπερά ονόματα, όπως οι Cardi B, ο Πέδρο Πασκάλ και η Τζέσικα Άλμπα. Με την εμφάνισή του τίμησε πολλές πτυχές της πορτορικανής κουλτούρας, από το φαγητό και τα παιχνίδια μέχρι τον χορό.

Η Lady Gaga έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση, ερμηνεύοντας τη μπαλάντα «Die With a Smile», που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Bruno Mars, ενώ ο Ρίκι Μάρτιν, που επίσης κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο τραγούδησε το «Lo Que Pasó a Hawaii».

Η εμφάνιση του βραβευμένου με Grammy Bad Bunny στο Super Bowl προκάλεσε την αντίδραση μερίδας φιλάθλων του NFL, οι οποίοι εξέφρασαν ενόχληση για την παρουσία καλλιτέχνη που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικάμ, ενώ προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

Ένα σχολικό περιβάλλον που καλλιεργεί γνώση, σκέψη και προσωπικότητα

To Γυμνάσιο της Εκπαιδευτικής Αναγέννησης αποτελεί έναν εκπαιδευτικό φορέα που διαμορφώνει σκεπτόμενα άτομα, με γνώσεις που συνδέουν τη μάθηση με τη ζωή και με αξίες που κάνουν τη διαφορά τόσο σε προσωπικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.

METRO: Η πιστοποίηση Top Employer για δεύτερη χρονιά αναδεικνύει τη φροντίδα της εταιρείας για τους ανθρώπους της

Η σημαντική πιστοποίηση επιβεβαιώνει τη δέσμευση της METRO να προσφέρει σταθερά εδώ και χρόνια ένα σύγχρονο, συμπεριληπτικό και υποστηρικτικό εργασιακό περιβάλλον.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης