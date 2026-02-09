Ο Κρις Μπράουν κατακεραυνώνει τον Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl: Νομίζω ότι με χρειάζονται
Ο Κρις Μπράουν κατακεραυνώνει τον Bad Bunny μετά την εμφάνισή του στο Super Bowl: Νομίζω ότι με χρειάζονται
Ο 36χρονος τραγουδιστής σχολίασε την παρουσία του Πορτορικανού καλλιτέχνη με μία ανάρτηση
Τον Bad Bunny κατακεραύνωσε ο Κρις Μπράουν μετά την εμφάνισή του στο halftime show του Super Bowl. Ο 36χρονος τραγουδιστής δεν φάνηκε να εντυπωσιάζεται από το σόου που παρουσίασε ο συνάδελφός του, αφού μέσα από μία ανάρτηση δήλωσε ότι τον έχουν ανάγκη.
«Νομίζω ότι μπορούμε με ασφάλεια να πούμε… ότι με χρειάζονται», έγραψε χαρακτηριστικά ο Κρις Μπράουν σε Instagram Story του. Ο Κρις Μπράουν έκανε τη συγκεκριμένη ανάρτηση λίγα λεπτά μετά την εκρηκτική εμφάνιση του Bad Bunny στο halftime show, η οποία ήταν αφιερωμένη στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο.
Ο Bad Bunny, που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικά, ξεσήκωσε το κοινό με κομμάτια όπως τα «Monaco», «Yo Perreo Sola» και «Tití Me Preguntó», ενώ γύρω του χόρευαν λαμπερά ονόματα, όπως οι Cardi B, ο Πέδρο Πασκάλ και η Τζέσικα Άλμπα. Με την εμφάνισή του τίμησε πολλές πτυχές της πορτορικανής κουλτούρας, από το φαγητό και τα παιχνίδια μέχρι τον χορό.
Η Lady Gaga έκανε μια απρόσμενη εμφάνιση, ερμηνεύοντας τη μπαλάντα «Die With a Smile», που έχει κυκλοφορήσει μαζί με τον Bruno Mars, ενώ ο Ρίκι Μάρτιν, που επίσης κατάγεται από το Πουέρτο Ρίκο τραγούδησε το «Lo Que Pasó a Hawaii».
Η εμφάνιση του βραβευμένου με Grammy Bad Bunny στο Super Bowl προκάλεσε την αντίδραση μερίδας φιλάθλων του NFL, οι οποίοι εξέφρασαν ενόχληση για την παρουσία καλλιτέχνη που τραγούδησε αποκλειστικά στα ισπανικάμ, ενώ προκάλεσε την οργή του Ντόναλντ Τραμπ.
Chris Brown shares new Instagram story following Bad Bunny’s #SuperBowl halftime show:— Pop Base (@PopBase) February 9, 2026
“I THINK ITS SAFE TO SAY.. THEY NEED ME ! 😏” pic.twitter.com/ZAMTzcjqnE
