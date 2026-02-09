Ο Σμαραγδής απαντά στον Στάνκογλου: Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά, δεν θέλουν να πιστέψουν ότι ο «Καποδίστριας» είχε αυτή την επιτυχία
Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία, είχε πει ο ηθοποιός για τον σκηνοθέτη και την ταινία «Καποδίστριας»
Τη δική του απάντηση στον Γιάννη Στάνκογλου μετά από όσα δήλωσε για την ταινία «Καποδίστριας» και το συνολικό του έργο έδωσε ο Γιάννης Σμαραγδής. Ο ηθοποιός είχε υποστηρίξει ότι δεν έχει δει το φιλμ, αφού οι ταινίες του Γιάννη Σμαραγδή θυμίζουν περισσότερο ηθογραφία παρά κινηματογράφο.
Ο σκηνοθέτης κλήθηκε να τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στην εκπομπή «Το Πρωινό», τη Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου. Όπως είπε, η άποψη του Γιάννη Στάνκογλου εντάσσεται στο αριστερό κλίμα που «πολεμάει» την ταινία και δεν μπορεί να αποδεχτεί την επιτυχία της. Συγκεκριμένα, ο Γιάννης Σμαραγδής δήλωσε: «Αυτό το κλίμα είναι η αριστερά. Δε θέλουν να πιστέψουν ότι η ταινία είχε αυτή την επιτυχία. Όπως δε θέλανε να πιστέψουν, και βοηθήσανε να μη γίνει η ταινία, τώρα συνεχίζουν πιστεύοντας ότι θα την αλλοιώσουν. Η ταινία αυτή είναι αγαθή. Άτρωτη».
Αφού ξεκαθάρισε ότι δεν γνωρίζει προσωπικά τον Γιάννη Στάνκογλου, συμφώνησε με τον παρουσιαστή που υποστήριξε ότι η γνώμη του εκφράζει την αριστερή κουλτούρα. «Τα κάνουν τζάμπα. Φαίνεται το μέσα τους. Εγώ τον κύριο Στάνκογλου δεν τον ξέρω, δεν τον έχω δει ποτέ. Εκφράζει την αριστερή κουλτούρα που με πολεμάει τόσα χρόνια γιατί έφυγα από εκεί. Όταν ήμουν στην αριστερά, δυο φορές μου πρότειναν να κατέβω στις εκλογές», πρόσθεσε.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 03:30
Τι είπε ο Γιάννης Στάνκογλου για την ταινία «Καποδίστριας» και τον Γιάννη ΣμαραγδήΣε συνέντευξή του στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», την Κυριακή 8 Φεβρουαρίου, ο Γιάννης Στάνκογλου ρωτήθηκε ποια είναι η γνώμη του σχετικά με τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή. Αφού διευκρίνισε ότι δεν την έχει δει, ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος δημιουργός δεν του αρέσει. Αν και θεωρεί θετικό το γεγονός ότι το βιογραφικό φιλμ για τον Καποδίστρια έφερε κόσμο στις κινηματογραφικές αίθουσες, για εκείνον αποτελεί ένα είδος ηθογραφίας.
