Έφη Αλεβίζου για τη ριζική υστερεκτομή: Θα έκανα έτσι κι αλλιώς αυτό το χειρουργείο από τη στιγμή που βρέθηκε καρκίνος στη μήτρα

στην εκπομπή «Ζω Καλά», το Σάββατο 7 Φεβρουαρίου και μιλώντας αρχικά για την εμπειρία της δήλωσε

Η Έφη Αλεβίζου

Αναφερόμενη στην καθημερινότητα μετά το χειρουργείο και όσα της επισημαίνουν οι γιατροί για τον τρόπο ζωής, η δημοσιογράφος σημείωσε: «Όταν κάνεις ένα τέτοιο χειρουργείο σου λένε ότι πρέπει από εδώ και πέρα να φιλοσοφήσεις τη ζωή σου, να χαλαρώσεις, να μην αγχώνεσαι. Εντάξει, το κάνεις για έναν μήνα, αλλά μετά βγαίνει και πάλι ο χαρακτήρας σου».Η Έφη Αλεβίζου είχε ανακοινώσει ότι προχώρησε σε υστερεκτομή , μέσω ανάρτησης που είχε κάνει στις 5 Απριλίου του 2025 στο Instagram. Η ίδια είχε αποκαλύψει τότε, ότι το χειρουργείο κράτησε περίπου 4,5 ώρες και πως αφαίρεσε τη μήτρα, τον τράχηλο, τις σάλπιγγες και τις ωοθήκες, ενώ είχε προσθέσει «προφανώς μπήκα σε πρόωρη εμμηνόπαυση».

Η δημοσιογράφος ήταν καλεσμένηότι, έπειτα από εξετάσεις, ο γιατρός της εντόπισε κακοήθεια στη μήτρα και της συνέστησε να προχωρήσει προληπτικά σε ριζική υστερεκτομή, επιλογή την οποία τελικά ακολούθησε.Όπως εξήγησε η Έφη Αλεβίζου, το γεγονός ότι είχε τεκνοποιήσει ήταν ένας ακόμη λόγος να προχωρήσει άμεσα στην επέμβαση: «Έκανα προληπτική υστερεκτομή. Είχε βρεθεί κακοήθεια, και μου πρότεινε ο γυναικολόγος μου να κάνουμε ριζική υστερεκτομή. Η μαμά μου εμφάνισε καρκίνο στον μαστό. Εγώ θα έκανα έτσι κι αλλιώς αυτό το χειρουργείο από τη στιγμή που βρέθηκε καρκίνος στη μήτρα. Συμφώνησα κατευθείαν στην υστερεκτομή. Ταίριαζε και χρονικά να γίνει, γιατί εγώ έχω κάνει παιδί, δεν είχα την αγωνία να το καθυστερήσω όσο γίνεται για να κάνω παιδί. Εμένα δεν ήταν στον τράχηλο, ήταν στη μήτρα».