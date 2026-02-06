Μαριάννα Τουμασάτου για τον θάνατο του πατέρα της: Δεν συνηθίζεται η απώλεια, έχω κουραστεί από την απουσία του

Στη συνέχεια, ανέφερε για την κόρη της και την ανακοίνωση για την απώλεια του πατέρα της: «Στην κόρη μου μίλησα με τρυφερότητα και ειλικρίνεια γι’ αυτή την απώλεια γιατί ήταν κοντά. Όταν έπαθε ο μπαμπάς αυτό που έπαθε το περασμένο καλοκαίρι ήμασταν σε φίλους μας. Αφήσαμε το παιδί στους φίλους μας και γυρίσαμε. Μπήκε στο νοσοκομείο για κάμποσες μέρες, το παιδί ήξερε ότι ήταν στο νοσοκομείο και απλώς, έχοντας γυρίσει πια, της είπαμε ότι τα πράγματα δυσκολεύουν και περιμένουμε να "σβήσει". Στενοχωρήθηκε πολύ. Πόνεσε πολύ. Οι απώλειες είναι απώλειες. Μαθαίνουμε να ζούμε με αυτές. Δεν νομίζω ότι συνηθίζονται ποτέ».

Για την απώλεια του πατέρα της μίλησε η Μαριάννα Τουμασάτου , σημειώνοντας πως η απώλεια δεν συνηθίζεται ποτέ και πως την έχει κουράσει η απουσία του.Η ηθοποιός μίλησε για τον χαμό του πατέρα της στην ιντερνετική εκπομπή της Νάνσυς Παραδεισανού στο Youtube και εξήγησε πως εδώ και ενάμιση χρόνο που δεν είναι στη ζωή της, αδυνατεί να σβήσει το τηλέφωνό του από τις επαφές της. Παρόλο που έχει καταφέρει να μην κλαίει κάθε φορά που ακούει τη λέξη "μπαμπάς" ωστόσο, αισθάνεται πως έχει περάσει πολύς καιρός χωρίς να τον δει και την κουράζει συναισθηματικά. Η Μαριάννα Τουμασάτου στη συνέντευξή της αναφέρθηκε και στον τρόπο που ανακοίνωσε στην κόρη της τον θάνατο του παππού της.Η ηθοποιός εξομολογήθηκε: «Έχω χάσει τον πατέρα μου εδώ και ενάμιση χρόνο. Δεν ξέρω αν συνηθίζεται η απώλεια. Θέλω να πω ότι στην πρώτη μου πρεμιέρα που δεν ήταν ο μπαμπάς μου εκεί, επειδή ήταν αδύνατο να σβήσω το τηλέφωνο του και παραμένει εκεί στα αγαπημένα, δεν ξέρω με ποιο τρόπο αλλά συνέβη το εξής. Την ώρα που μίλαγα με φίλους στο φουαγιέ πήρα κατά λάθος τον μπαμπά μου και βγήκε στο κινητό η φωτογραφία του. Δεν νομίζω ότι μπορώ να το συνηθίσω. Το διαχειρίζομαι πια με έναν τρόπο, χωρίς να κλαίω κάθε φορά που λέω τη λέξη “μπαμπάς” ή κάθε φορά που τον κάνω εικόνα, απλά τώρα πια έχω κουραστεί από την απουσία του. Δηλαδή, ενώ συνηθίζεις από μια πλευρά τη συνθήκη, από την άλλη μεριά λες τώρα "κράτησε πολύ που δεν σε βλέπω"».