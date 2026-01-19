Μαριάννα Τουμασάτου: Είναι δύσκολο να ζήσεις μαζί μου, ο άντρας μου, το παιδί μου, οι φίλοι μου ζορίζονται
Είμαι ξεροκέφαλη, δεν είναι εύκολο να συνυπάρχεις με έναν ξεροκέφαλο άνθρωπο, επισήμανε η ηθοποιός
Δύσκολο άνθρωπο στη συμβίωση χαρακτήρισε τον εαυτό της η Μαριάννα Τουμασάτου. Η ηθοποιός υποστήριξε πως η ξεροκεφαλιά είναι από τα στοιχεία της προσωπικότητάς της, πράγμα που δυσκολεύει τα πρόσωπα που συνυπάρχουν μαζί της, όπως ο σύζυγός της, το παιδί της και οι φίλοι της.
«Είμαι ξεροκέφαλη, δεν είναι εύκολο να συνυπάρχεις με έναν ξεροκέφαλο άνθρωπο. Έχω όμως την ψυχραιμία να καταλάβω ότι δεν έχω πάντα δίκιο και αυτό με σώζει. Αλλά επικοινωνώ καλά με τους ανθρώπους, γιατί δεν έχω ανταγωνισμό πρώτα απ’ όλα», είπε αρχικά η Μαριάννα Τουμασάτου στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Δευτέρας 19 Ιανουαρίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 04:20
Στη συνέχεια, η ηθοποιός διευκρίνισε ότι όσοι συνεργάζονται μαζί της δεν έχουν πρόβλημα, αφού δεν είναι καθόλου ανταγωνιστική. Ωστόσο, οι οικείοι της αντιμετωπίζουν δυσκολίες. «Δηλαδή δεν θυμάμαι κανέναν να ‘χει καταφέρει να μου “τσιγκλήσει” τον ανταγωνισμό μέσα μου. Δεν τον έχω. Και αυτό με κάνει εύκολη στη συνεργασία. Στο να ζήσεις μαζί μου είναι δύσκολο, να είσαι ο άντρας μου, να είσαι το παιδί μου, οι γονείς μου, ο αδερφός μου, οι φίλοι μου αυτοί ζορίζονται. Οι υπόλοιποι περνάτε ωραία», πρόσθεσε.
«Μου είναι αδιάφορο αυτό το παιχνίδι του ανταγωνισμού. Δεν έχω να χωρίσω τίποτα με κανέναν. Δεν μπορώ να κάνω καλύτερα τα πράγματα, επειδή ο άλλος είναι καλύτερος. Ούτε να τα κάνω χειρότερα, αν είναι χειρότερος. Οπότε τι νόημα έχει;», κατέληξε.
