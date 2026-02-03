Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
GALA
Ναταλία Δραγούμη Εφηβεία Φωτογραφίες

Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια

Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από το παρελθόν με αφορμή τα γενέθλιά της

Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ
Φωτογραφίες από το παρελθόν και συγκεκριμένα από τα εφηβικά της χρόνια δημοσίευσε η Ναταλία Δραγούμη.

Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία. Η αναδρομή που έκανε η Ναταλία Δραγούμη, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στο παρελθόν, έγινε με αφορμή τα γενέθλιά της και τα 52 χρόνια, που έκλεισε.

Στις περισσότερες εικόνες, η Ναταλία Δραγούμη πόζαρε χαμογελαστή, με διαφορετικά look στα μαλλιά της. «Κορίτσι που έχει γενέθλια. Με ένα άλμπουμ από εφηβικές φωτογραφίες» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

Δείτε την ανάρτησή της


Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Ιωάννα Μαρίνου
4 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Όταν η Βιολογία Συναντά το Θαύμα: Είναι η Δωρεά Ωαρίων το Τελευταίο Σύνορο για το Όνειρο της Οικογένειας;

Η σύγχρονη αναπαραγωγική ιατρική συναντά τη συνειδητή επιλογή της μητρότητας, προσφέροντας ασφαλείς λύσεις για την υπογονιμότητα με σεβασμό, επιστημονική ακρίβεια και ανθρώπινη φροντίδα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης