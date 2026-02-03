Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η Ναταλία Δραγούμη ανέβασε φωτογραφίες από τα εφηβικά της χρόνια
Η ηθοποιός μοιράστηκε εικόνες από το παρελθόν με αφορμή τα γενέθλιά της
Φωτογραφίες από το παρελθόν και συγκεκριμένα από τα εφηβικά της χρόνια δημοσίευσε η Ναταλία Δραγούμη.
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία. Η αναδρομή που έκανε η Ναταλία Δραγούμη, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στο παρελθόν, έγινε με αφορμή τα γενέθλιά της και τα 52 χρόνια, που έκλεισε.
Στις περισσότερες εικόνες, η Ναταλία Δραγούμη πόζαρε χαμογελαστή, με διαφορετικά look στα μαλλιά της. «Κορίτσι που έχει γενέθλια. Με ένα άλμπουμ από εφηβικές φωτογραφίες» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η ηθοποιός μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα, στα οποία εμφανίζεται σε μικρότερη ηλικία. Η αναδρομή που έκανε η Ναταλία Δραγούμη, την Τρίτη 3 Φεβρουαρίου, στο παρελθόν, έγινε με αφορμή τα γενέθλιά της και τα 52 χρόνια, που έκλεισε.
Στις περισσότερες εικόνες, η Ναταλία Δραγούμη πόζαρε χαμογελαστή, με διαφορετικά look στα μαλλιά της. «Κορίτσι που έχει γενέθλια. Με ένα άλμπουμ από εφηβικές φωτογραφίες» σημείωσε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.
Δείτε την ανάρτησή της
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα