Eurovision - Ελλάδα: Πότε είναι ο πρώτος ημιτελικός στην ΕΡΤ

28 τραγούδια σε δύο live ημιτελικούς και τελικό – Πρόκριση με ψήφο κοινού και τελική επιλογή με επιτροπές

Αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνικό δρόμο προς τη Eurovision 2026, καθώς ο πρώτος εθνικός ημιτελικός του «Sing for Greece – Εθνικός Τελικός 2026» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου στις 21:00, ζωντανά από την ΕΡΤ1 και με live streaming από το ERTFLIX.

Το νέο τηλεοπτικό project της ΕΡΤ περιλαμβάνει συνολικά τρία live shows (δύο ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό), από τα οποία θα προκύψει το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

28 τραγούδια διεκδικούν το εισιτήριο για τη Βιέννη

Στο «Sing for Greece 2026» συμμετέχουν συνολικά 28 τραγούδια, με:

- 14 συμμετοχές στον Α’ Ημιτελικό (Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου)

- 14 συμμετοχές στον Β’ Ημιτελικό (Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου)

Από κάθε ημιτελικό, 7 τραγούδια θα προκριθούν στον τελικό αποκλειστικά με την ψήφο του κοινού.

Πώς θα αναδειχθεί ο νικητής στον μεγάλο τελικό

Ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, επίσης στις 21:00. Εκεί, το νικητήριο τραγούδι θα προκύψει από συνδυασμό:

- τηλεψηφοφορίας κοινού

- διεθνούς κριτικής επιτροπής

- ελληνικής κριτικής επιτροπής

Έτσι, η τελική επιλογή θα «ζυγίσει» τόσο την απήχηση στο κοινό όσο και την αξιολόγηση των επιτροπών.

Οι special εμφανίσεις και οι παρουσιαστές των live

Στον Α’ Ημιτελικό (11/2) θα εμφανιστεί η Klavdia, η οποία θα δώσει το πρώτο eurovisionικό στίγμα στη βραδιά, ενώ στον Β’ Ημιτελικό (13/2) θα ανέβει στη σκηνή η Τάμτα, παρουσιάζοντας show με την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Επίσης, στον Β’ Ημιτελικό, η Antigoni θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στη Eurovision 2026.

Παρουσιαστές των τριών βραδιών θα είναι οι:
Γιώργος Καπουτζίδης, Μπέττυ Μαγγίρα και Κατερίνα Βρανά.

Πότε είναι η Eurovision και πότε εμφανίζεται η Ελλάδα

Η Ελλάδα θα διαγωνιστεί στον Α’ Ημιτελικό της Eurovision 2026, ο οποίος θα διεξαχθεί στις 12 Μαΐου 2026, με την ελληνική εμφάνιση να έχει προγραμματιστεί στο πρώτο μισό της βραδιάς.

Η ΕΡΤ θα καλύψει τη διοργάνωση τηλεοπτικά και διαδικτυακά.

