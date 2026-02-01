Στο αποψινό επεισόδιο του Survivor θα γίνει μια αναπάντεχη ανακοίνωση
Στο αποψινό επεισόδιο του Survivor θα γίνει μια αναπάντεχη ανακοίνωση

Η αποχώρηση της Φωτεινής Καλεύρα άλλαξε τις ισορροπίες στους Επαρχιώτες. Ωστόσο, στο νέο επεισόδιο του Survivor απόψε, Κυριακή 01 Φεβρουαρίου στις 21.00, στον ΣΚΑΪ παρατηρούνται σημαντικές ανακατατάξεις να συμβαίνουν στο εσωτερικό της ομάδας των Αθηναίων.

Με αφορμή τις αντιπαραθέσεις με την Μαντίσα Τσότα, μία νέα κόντρα ξεκινά στην Κόκκινη ομάδα. Ο Δημήτρης Θεοδωρόπουλος αντιμετωπίζει τον Gio Καραντώνη, σε μία συζήτηση με μεγάλη ένταση, που δεν έχει υπάρξει ξανά μεταξύ τους.

Αθηναίοι και Επαρχιώτες δεν θέλουν να χάσουν τον πρώτο αγώνα ασυλίας. Η αναμέτρηση εξελίσσεται με εντάσεις και τσακωμούς, καθώς ένα πέναλντι φέρνει τα πάνω κάτω και οι πάγκοι βρίσκονται σε μεγάλη κόντρα.

Το Συμβούλιο του νησιού οδηγεί σε έναν υποψήφιο και μία ανακοίνωση που κανείς δεν περίμενε…

