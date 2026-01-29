Survivor: Η Φωτεινή αποχώρησε οικειοθελώς από το παιχνίδι - Δεν αντέχω άλλο
Survivor: Η Φωτεινή αποχώρησε οικειοθελώς από το παιχνίδι - Δεν αντέχω άλλο
Ήθελα να πάω παρακάτω, αλλά δυστυχώς το σώμα μου δεν με αφήνει, ανέφερε η παίκτρια από την ομάδα των Επαρχιωτών
Μια οικειοθελής αποχώρηση ανέτρεψε τα δεδομένα στο «Survivor», καθώς η Φωτεινή Καλεύρα ανακοίνωσε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει στο παιχνίδι, καθώς την εγκαταλείπουν οι δυνάμεις της.
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, η παίκτρα από την ομάδα των Επαρχιωτών, που ήταν υποψήφια προς αποχώρηση με τους Χρήστο Μυλωνά, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη, δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να μονομαχήσει. Στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ποιοι δύο παίκτες εξασφάλισαν τη στήριξη του κοινού, ενώ οι άλλοι δύο θα οδηγούνταν σε μονομαχία για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο. Η αναμέτρηση θα κρινόταν ανάμεσα στη Δήμητρα και τη Φωτεινή.
Ωστόσο, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Φωτεινή πήρε τον λόγο και προχώρησε σε μια απρόσμενη δήλωση: «Τις τελευταίες 4 μέρες έχω περάσει δύσκολα στην κλινική. Περνάω ένα πρόβλημα με το στομάχι μου, έχω μια φλεγμονή. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάω παρακάτω, αλλά δυστυχώς το σώμα μου δεν με αφήνει και δεν θα μπορέσω να μονομαχήσω σήμερα. Οπότε θα παραχωρήσω τη θέση μου στη Δήμητρα, γιατί δεν αντέχω άλλο».
Δείτε το βίντεο
Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-dg0lhmnmzwrd)
Όταν μάλιστα, ο παρουσιαστής τη ρώτησε εάν ήταν σίγουρη για την απόφασή της, τονίζοντας ότι η παραγωγή θα μπορούσε να τη στηρίξει, η παίκτρια δήλωσε: «Είμαι σίγουρη γι΄αυτό που λέω, έκανα σήμερα εξετάσεις και μου βρήκαν μία φλεγμονή στο στομάχι».
Στο επεισόδιο που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου, η παίκτρα από την ομάδα των Επαρχιωτών, που ήταν υποψήφια προς αποχώρηση με τους Χρήστο Μυλωνά, Δήμητρα Λιάγγα και Φανή Παντελάκη, δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να μονομαχήσει. Στο συμβούλιο του νησιού, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε ποιοι δύο παίκτες εξασφάλισαν τη στήριξη του κοινού, ενώ οι άλλοι δύο θα οδηγούνταν σε μονομαχία για την παραμονή τους στον Άγιο Δομίνικο. Η αναμέτρηση θα κρινόταν ανάμεσα στη Δήμητρα και τη Φωτεινή.
Ωστόσο, αμέσως μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, η Φωτεινή πήρε τον λόγο και προχώρησε σε μια απρόσμενη δήλωση: «Τις τελευταίες 4 μέρες έχω περάσει δύσκολα στην κλινική. Περνάω ένα πρόβλημα με το στομάχι μου, έχω μια φλεγμονή. Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να πάω παρακάτω, αλλά δυστυχώς το σώμα μου δεν με αφήνει και δεν θα μπορέσω να μονομαχήσω σήμερα. Οπότε θα παραχωρήσω τη θέση μου στη Δήμητρα, γιατί δεν αντέχω άλλο».
Δείτε το βίντεο
Όταν μάλιστα, ο παρουσιαστής τη ρώτησε εάν ήταν σίγουρη για την απόφασή της, τονίζοντας ότι η παραγωγή θα μπορούσε να τη στηρίξει, η παίκτρια δήλωσε: «Είμαι σίγουρη γι΄αυτό που λέω, έκανα σήμερα εξετάσεις και μου βρήκαν μία φλεγμονή στο στομάχι».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα