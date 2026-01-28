Στο στόχαστρο του Gio ο Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Φαίνεται παππούλης, του πήραν τον θρόνο

Όσον αφορά στον Χρήστο Μυλωνά, σχολίασε: «Ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Μυλωνάς μιλούσε για το π...ί του μπροστά στα κορίτσια. Αυτό για μένα είναι έλλειψη σεβασμού. Και όχι μόνο αυτό. Μου είπαν ότι πριν από μερικές μέρες έλεγε ''Δεν μου λείπει ο Gio'' και τώρα που γυρνάω λέει ''Μας έλειψες''. Ο επόμενος που πρέπει να φύγει είναι ο Μυλωνάς».

Κλείνοντας, ο Gio ανέφερε ότι η ομάδα των «Επαρχιωτών» αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει «ζούγκλα»: «Γενικά η ομάδα είναι ζούγκλα. Η μία θέλει επικοινωνία, η άλλη πεινάει, η άλλη έχει νεύρα γιατί η άλλη την κοίταξε περίεργα».