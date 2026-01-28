Στο στόχαστρο του Gio ο Μιχάλης Σηφάκης στο Survivor: Φαίνεται παππούλης, του πήραν τον θρόνο
Τον Σηφάκη τον έχω ξεχάσει ήδη, είπε μετά την επιστροφή του στο ριάλιτι επιβίωσης
Κατά του Μιχάλη Σηφάκη στράφηκε ο Gio μόλις επέστρεψε στο Survivor.
Ο παίκτης των «Αθηναίων», αφού ανάρρωσε από τον τραυματισμό που είχε στο πόδι του, έβαλε στο στόχαστρό του τον τερματοφύλακα και μέλος της αντίπαλης ομάδας, αποκαλώντας τον «παππούλη». Σχολιάζοντας τον παίκτη των «Επαρχιωτών», υποστήριξε πως είναι εμφανής η ταλαιπωρία του και ότι τον έχουν κατεβάσει από τον «θρόνο» του.
Όπως είπε ο Gio στο νέο επεισόδιο του Survivor που προβλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης 28 Ιανουαρίου: «Τον Σηφάκη τον έχω ξεχάσει ήδη. Φαίνεται ταλαιπωρημένος, μεγάλος κύριος, παππούλης. Νομίζω ότι οι εποχές του περάσαν. Αυτό έχω καταλάβει. Τον Σηφάκη τον ξεχνάμε τώρα. Του πήραν τον θρόνο, τον τρέχουν άλλοι τώρα. Δεν τα πάνε καλά μεταξύ τους. Από σήμερα δεν συζητάμε για τον Σηφάκη ξανά. Ίσως, να βγούμε σέντρα μαζί, να κάνω δύο νίκες και να φύγει έτσι ωραία αυτός».
Όσον αφορά στον Χρήστο Μυλωνά, σχολίασε: «Ένα πουλάκι μου είπε ότι ο Μυλωνάς μιλούσε για το π...ί του μπροστά στα κορίτσια. Αυτό για μένα είναι έλλειψη σεβασμού. Και όχι μόνο αυτό. Μου είπαν ότι πριν από μερικές μέρες έλεγε ''Δεν μου λείπει ο Gio'' και τώρα που γυρνάω λέει ''Μας έλειψες''. Ο επόμενος που πρέπει να φύγει είναι ο Μυλωνάς».
Κλείνοντας, ο Gio ανέφερε ότι η ομάδα των «Επαρχιωτών» αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα, με αποτέλεσμα να έχει γίνει «ζούγκλα»: «Γενικά η ομάδα είναι ζούγκλα. Η μία θέλει επικοινωνία, η άλλη πεινάει, η άλλη έχει νεύρα γιατί η άλλη την κοίταξε περίεργα».
