Πέθανε η 11 μηνών εγγονή του Snoop Dogg: Έχασα την αγάπη της ζωής μου, είπε η κόρη του
Η Κόρι Μπρόντους δήλωσε πως το μωρό νοσηλευόταν επί μήνες και έφυγε από τη ζωή 20 μέρες μετά το εξιτήριο
Την απώλεια του 11 μηνών παιδιού της αποκάλυψε η κόρη του Snoop Doog, Κόρι Μπρόντους, δηλώνοντας πως έχασε την αγάπη της ζωής της.
Η Κόρι Μπρόντους μέσα από αναρτήσεις που έκανε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ανέφερε πως η κόρη της η οποία είχε γεννηθεί τρεις μήνες πρόωρα τον Φεβρουάριο του 2025, πέθανε τη Δευτέρα 26 Ιανουαρίου, 20 ημέρες μετά το εξιτήριό της από τη Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών.
Το μωρό της πέρασε μήνες στη Μονάδα, αλλά πήρε εξιτήριο στις αρχές του νέου έτους, με την Κόρι να αναρτά στο instagram στις 6 Ιανουαρίου μία φωτογραφία τους, σημειώνοντας στη λεζάντα: «Είναι στο σπίτι», εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις προσευχές των θαυμαστών της: «Ο Θεός τις άκουσε όλες», έγραφε επίσης.
Δείτε την ανάρτηση
Το Σάββατο 31 Ιανουαρίου, ωστόσο, ανέβασε μια ασπρόμαυρη φωτογραφία στην οποία κρατά την κόρη της στην αγκαλιά της και έγραψε: «Τη Δευτέρα έχασα την αγάπη της ζωής μου. Την Κόντι μου», ενώ δημοσίευσε σε στόρι τη φωτογραφία από την επιστροφή τους από το νοσοκομείο, σχολιάζοντας: «20 μέρες μετά; Φίλε, είμαι χάλια».
Ο σύζυγός της έκανε επίσης ανάρτηση στο Instagram το Σάββατο: «Είμαι ο πιο λυπημένος άνθρωπος από τότε που έφυγες, Κόντι. Αλλά ξέρω ότι είσαι γαλήνεια. Ο μπαμπάς θα σε αγαπά για πάντα».
Snoop Dogg's daughter Cori Broadus announces death of her baby girl, 11 months: 'I lost the love of my life' https://t.co/jV7IS3ZnGw— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 1, 2026
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η Κόρι Μπρόντους, αναδημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση της νοσηλεύτριας του μωρού, η οποία έγραψε για την απώλεια αυτή: «Είμαι λυπημένη εδώ και έξι συνεχόμενες μέρες. Το να είσαι νοσηλεύτρια έχει τα πάνω και τα κάτω του, και αυτό είναι το μεγαλύτερο “κάτω” που έχω βιώσει ποτέ. Ήταν τιμή μου που ήμουν η νοσηλεύτρια του κοριτσιού μου. Της έκανα ένα τελευταίο μπάνιο, της είπα ότι την αγαπώ και δεν ήξερα καν ότι την ετοίμαζα για τον Παράδεισο. Οι γονείς της Κόντι θα είναι για πάντα στην καρδιά μου και στην οικογένειά μου».
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Images
