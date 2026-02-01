Πέθανε η 11 μηνών εγγονή του Snoop Dogg: Έχασα την αγάπη της ζωής μου, είπε η κόρη του

Η Κόρι Μπρόντους, αναδημοσίευσε επίσης μια ανάρτηση της νοσηλεύτριας του μωρού, η οποία έγραψε για την απώλεια αυτή: «Είμαι λυπημένη εδώ και έξι συνεχόμενες μέρες. Το να είσαι νοσηλεύτρια έχει τα πάνω και τα κάτω του, και αυτό είναι το μεγαλύτερο “κάτω” που έχω βιώσει ποτέ. Ήταν τιμή μου που ήμουν η νοσηλεύτρια του κοριτσιού μου. Της έκανα ένα τελευταίο μπάνιο, της είπα ότι την αγαπώ και δεν ήξερα καν ότι την ετοίμαζα για τον Παράδεισο. Οι γονείς της Κόντι θα είναι για πάντα στην καρδιά μου και στην οικογένειά μου».Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Images