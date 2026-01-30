Με τις καινοτόμες υπηρεσίες Fiber To The Room και Always OnLine
Ποιος είναι ο Αθανάσιος Μαλούκος, ο Έλληνας φωτογράφος που κέρδισε τον τίτλο Travel Photographer of the Year
Ο φωτογράφος ξεχώρισε ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές ερασιτεχνών και επαγγελματιών από 160 χώρες
Ο Έλληνας φωτογράφος, ο Αθανάσιος Μαλούκος, αναδείχτηκε ο Travel Photographer of the Year 2025 στα ετήσια βραβεία ταξιδιωτικής φωτογραφίας, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε περισσότερες από 20.000 συμμετοχές ερασιτεχνών και επαγγελματιών από 160 χώρες.
Ο διαγωνισμός, που φέτος πραγματοποιήθηκε για 23η φορά, κρίθηκε από διεθνή επιτροπή 16 ειδικών, ενώ οι φιναλίστ υπέβαλαν τα πρωτότυπα αρχεία RAW για να διασφαλιστεί η αυθεντικότητα των εικόνων και η απουσία χρήσης τεχνητής νοημοσύνης.
Σύμφωνα με τους κριτές, το επίπεδο των συμμετοχών ήταν εξαιρετικά υψηλό, με την Κρίσταλ Χρυσομάλλη να σημειώνει στο BBC ότι οι καλύτερες φωτογραφίες συνδυάζουν τεχνική αρτιότητα και συναίσθημα, μεταφέροντας ένταση, νόημα και αφήγηση μέσα από ένα μόνο καρέ.
Ο Αθανάσιος Μαλούκος κέρδισε το πρώτο βραβείο χάρη σε δύο σειρές έργων που εξερευνούν τις έννοιες της τελετουργίας και των πεποιθήσεων: η πρώτη αφορά τις επίσημες πομπές της Μεγάλης Εβδομάδας στη Ζαμόρα της Ισπανίας και η δεύτερη την τελετή Σέμα των στροβιλιζόμενων δερβίσηδων στο Ικόνιο της Τουρκίας.
Στις δύο σειρές, ο χαμηλός φωτισμός και η κίνηση χρησιμοποιούνται ως βασικά αφηγηματικά στοιχεία, με τον φωτογράφο να χειρίζεται προσεκτικά το όριο ανάμεσα στη ρευστότητα και την ακινησία.
Όπως δήλωσε ο ιδρυτής του TPOTY, Κρις Κόου, η λήψη απαιτεί μεγάλη δεξιοτεχνία για να παγώσουν και να θολώσουν επιλεκτικά οι κινήσεις, αποδίδοντας τον ρυθμό και την ευλάβεια κάθε στιγμής. Ο κριτής Τζέρεμι Χόαρ χαρακτήρισε το έργο του Μαλούκου ως «ένα από τα καλύτερα των τελευταίων 23 χρόνων των βραβείων».
Ο Αθανάσιος Μαλούκος γεννήθηκε στη Λαμία όπου και πέρασε τα μαθητικά του χρόνια. Σπούδασε Πολιτικός Μηχανικός στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο με υποτροφίες.
Έκτοτε ζει και εργάζεται στη Λαμία όπου έχει και την ιδιοκτησία των κινηματογράφων «cinepolis Γαλαξίας». Σπούδασε επίσης, Ανθρωπολογία των Θρησκειών στο UCLA.
Από νεαρή ηλικία ταξιδεύει εξελίσσοντας την αγάπη του για τη φωτογραφία, δημιουργώντας ένα αρχείο που αποτυπώνει απομακρυσμένες περιοχές, άγνωστους πολιτισμούς, εντυπωσιακές τελετουργίες και καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, προσφέροντας στους θεατές βαθιά εικόνα της ποικιλίας του ανθρώπινου πνεύματος.
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο φωτογράφος ανέφερε ότι τον ενδιέφερε η φωτογραφία από τα φοιτητικά του χρόνια, προσπαθώντας να δει μέσα από τον φακό του όσα συνέβαιναν γύρω του «με μια διαφορετική οπτική που αποτύπωνε τη ζωή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και εστίαζε το ενδιαφέρον σε έναν περιορισμένο χώρο».
Παράλληλα, είχε πει: «Ξεκινώντας ως απλός φωτογράφος, ήταν αδύνατο να μην ενδιαφερθεί κάποιος κάποια στιγμή να απαθανατίσει τις ανθρώπινες εκφράσεις» και πρόσθεσε ότι: «Έτσι, ο συνδυασμός της φωτογραφίας με το άλλο μου ενδιαφέρον, τα ταξίδια, προέκυψε φυσικά». Με την πάροδο του χρόνου, ο φωτογραφικός του φακός τελειοποιήθηκε, αλλά τα ταξίδια του έγιναν πιο απαιτητικά.
Μόνο όταν τον ώθησαν οι φίλοι του αποφάσισε να συμμετάσχει σε φωτογραφικό διαγωνισμό το 2009. Όπως έχει πει: «Η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό, και μάλιστα διεθνή, είναι μια άγνωστη πτυχή της φωτογραφικής γνώσης, όπου πρέπει να εγκαταλείψεις την προσωπική ή συναισθηματική σου σύνδεση με μια εικόνα και να μπορέσεις να αντιληφθείς πώς άλλοι άνθρωποι δέχονται τη δημιουργία σου, χωρίς όμως αυτό να γίνει αυτοσκοπός».
Ο Αθανάσιος Μαλούκος έχει αποκτήσει ευρεία αναγνώριση για τη φωτογραφία του, κερδίζοντας πολλά βραβεία που αναδεικνύουν την ικανότητά του να αποτυπώνει τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τα ταξίδια. Τα σημαντικότερα βραβεία του περιλαμβάνουν: Prix de la Photographie Paris (Px3): Βραβεύτηκε ως «Καλύτερο Νέο Ταλέντο της Χρονιάς» και «Φωτογράφος Πορτρέτου της Χρονιάς» το 2022 για το ισχυρό του έργο La Desolata (μια χριστιανική εκδήλωση μνήμης στην Ιταλία).
International Photography Awards (IPA): Πολλαπλές πρώτες θέσεις στις κατηγορίες Ταξίδι και Πολιτισμός (2012, 2022). Chromatic Awards: Αρκετά χρυσά μετάλλια στις κατηγορίες Άνθρωποι, Πολιτισμός και Ταξίδι μεταξύ 2020 και 2025. Siena International Photo Awards: Το έργο του έχει αναδειχτεί και βραβευτεί σε αυτόν τον διακεκριμένο διαγωνισμό.
