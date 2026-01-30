Ποιος είναι ο Αθανάσιος Μαλούκος, ο Έλληνας φωτογράφος που κέρδισε τον τίτλο Travel Photographer of the Year

Από νεαρή ηλικία ταξιδεύει εξελίσσοντας την αγάπη του για τη φωτογραφία, δημιουργώντας ένα αρχείο που αποτυπώνει απομακρυσμένες περιοχές, άγνωστους πολιτισμούς, εντυπωσιακές τελετουργίες και καθημερινές ανθρώπινες δραστηριότητες, προσφέροντας στους θεατές βαθιά εικόνα της ποικιλίας του ανθρώπινου πνεύματος.Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Greek Reporter, ο φωτογράφος ανέφερε ότι τον ενδιέφερε η φωτογραφία από τα φοιτητικά του χρόνια, προσπαθώντας να δει μέσα από τον φακό του όσα συνέβαιναν γύρω του «με μια διαφορετική οπτική που αποτύπωνε τη ζωή σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο και εστίαζε το ενδιαφέρον σε έναν περιορισμένο χώρο».Παράλληλα, είχε πει: «Ξεκινώντας ως απλός φωτογράφος, ήταν αδύνατο να μην ενδιαφερθεί κάποιος κάποια στιγμή να απαθανατίσει τις ανθρώπινες εκφράσεις» και πρόσθεσε ότι: «Έτσι, ο συνδυασμός της φωτογραφίας με το άλλο μου ενδιαφέρον, τα ταξίδια, προέκυψε φυσικά». Με την πάροδο του χρόνου, ο φωτογραφικός του φακός τελειοποιήθηκε, αλλά τα ταξίδια του έγιναν πιο απαιτητικά.Μόνο όταν τον ώθησαν οι φίλοι του αποφάσισε να συμμετάσχει σε φωτογραφικό διαγωνισμό το 2009. Όπως έχει πει: «Η συμμετοχή σε έναν διαγωνισμό, και μάλιστα διεθνή, είναι μια άγνωστη πτυχή της φωτογραφικής γνώσης, όπου πρέπει να εγκαταλείψεις την προσωπική ή συναισθηματική σου σύνδεση με μια εικόνα και να μπορέσεις να αντιληφθείς πώς άλλοι άνθρωποι δέχονται τη δημιουργία σου, χωρίς όμως αυτό να γίνει αυτοσκοπός».Ο Αθανάσιος Μαλούκος έχει αποκτήσει ευρεία αναγνώριση για τη φωτογραφία του, κερδίζοντας πολλά βραβεία που αναδεικνύουν την ικανότητά του να αποτυπώνει τον πολιτισμό, τους ανθρώπους και τα ταξίδια. Τα σημαντικότερα βραβεία του περιλαμβάνουν: Prix de la Photographie Paris (Px3): Βραβεύτηκε ως «Καλύτερο Νέο Ταλέντο της Χρονιάς» και «Φωτογράφος Πορτρέτου της Χρονιάς» το 2022 για το ισχυρό του έργο La Desolata (μια χριστιανική εκδήλωση μνήμης στην Ιταλία).International Photography Awards (IPA): Πολλαπλές πρώτες θέσεις στις κατηγορίες Ταξίδι και Πολιτισμός (2012, 2022). Chromatic Awards: Αρκετά χρυσά μετάλλια στις κατηγορίες Άνθρωποι, Πολιτισμός και Ταξίδι μεταξύ 2020 και 2025. Siena International Photo Awards: Το έργο του έχει αναδειχτεί και βραβευτεί σε αυτόν τον διακεκριμένο διαγωνισμό.