Συναγερμός στην Ουκρανία μετά από πυρκαγιά σε κέντρο υπερυψηλής τάσης, αποσυνδέθηκε πυρηνικός σταθμός
Ανησυχία του ΔΟΑΕ για πλήγμα σε κρίσιμη ενεργειακή υποδομή
Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) ανακοίνωσε σήμερα πως ενημερώθηκε από τις ουκρανικές αρχές για πυρκαγιά που ξέσπασε σήμερα έξω από το κέντρο υπερυψηλής τάσης Ντνιπρόβσκα – 750 kV – εξαιτίας πλήγματος στην τοποθεσία αυτή της νότιας Ουκρανίας.
Σύμφωνα με τον ΔΟΑΕ, λόγω της πυρκαγιάς ο πυρηνικός σταθμός της Νότιας Ουκρανίας αποσυνδέθηκε εν μέρει από την εξωτερική γραμμή ηλεκτροδότησης, κατόπιν αιτήματος του διαχειριστή του δικτύου.
Ο επικεφαλής του ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι εξέφρασε βαθύτατη ανησυχία για το περιστατικό, υπογραμμίζοντας πως τέτοιοι υποσταθμοί είναι «κρίσιμοι» για την πυρηνική ασφάλεια και δεν πρέπει να στοχοποιούνται.
🇷🇺🇺🇦🔥Ukrainian monitoring resources report that smoke has risen in the Dnipropetrovsk region following the arrival of a UAV. pic.twitter.com/lhIxtJ43GH— King Chelsea Ug 🇺🇬🇷🇺 (@ug_chelsea) May 22, 2026
